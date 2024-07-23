Фінансові новини
- |
- 23.07.24
- |
- 14:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Камалу Гарріс підтримала більшість делегатів Демпартії США
12:57 23.07.2024 |
Після виходу президента США Джо Байдена з передвиборних перегонів віцепрезидентка Камала Гарріс оголосила, що заручилася підтримкою більшості делегатів Демократичної партії для призначення кандидаткою на майбутніх виборах.
"Я пишаюся тим, що сьогодні ввечері я змогла отримати широку підтримку, необхідну для висунення партією", - заявила вона 22 липня.
За словами Харріс, вона з нетерпінням чекає офіційної номінації партією незабаром.
Гарріс зібрала рекордні донати на кампанію
За даними проведеного американською інформаційною агенцією Associated Press опитування членів з'їзду Демократичної партії, понад 2500 делегатів ухвалили рішення підтримати Гарріс. Цей показник набагато вищий за необхідну більшість - щонайменше 1976 з майже 4000. Про необхідну підтримку Гарріс делегатами Демпартії повідомили також телеканал CNN та інші американські ЗМІ.
Крім того, за 24 години після заяви Байдена про відмову від балотування Харріс зібрала рекордну суму донатів на кампанію - 81 мільйон доларів.
З'їзд демократів, на якому відбудеться офіційне висунення партійного кандидата, відбудеться 19-22 серпня в Чикаго.
Республіканська партія вже офіційно висунула свого кандидата - експрезидента США Дональда Трампа.
Президентські вибори призначені на 5 листопада.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В ЄС розгнівані перемовинами Орбана щодо України і визначились з покаранням за це
|Нардепи зі «Слуги народу» зірвали розгляд питання про відкликання Безуглої з комітету з нацбезпеки
|Болгарія знайшла в себе надлишкові боєприпаси, які готова передати Україні
|Угорщина знову заблокувала фінансування з фонду ЄС, який допомагає Україні зброєю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Пентагон назвав Китай «єдиним стратегічним конкурентом», РФ - регіональною загрозою
|Словаччина забезпечує Україну боєприпасами проти свого бажання
|Байден в останні місяці президентства зосередиться на Україні та Близькому Сході, - FT
|Продаж 92-метрової яхти Медведчука зупинено: суд у Хорватії скасував її арешт
|Кулеба поїхав до Китаю. Навіщо і чого очікують від візиту
|Камалу Гарріс підтримала більшість делегатів Демпартії США
Бізнес
|Microsoft запатентувала систему, яка шифрує текст на екрані так, щоб сторонні не могли читати його з боку
|Google планує випустити розумні окуляри з Gemini
|Microsoft поки не може захистити Windows від збоїв, як з антивірусом CrowdStrike, через угоду з ЄС 2009 року
|За оцінкою Microsoft, від глобального технологічного збою постраждало менше 1% пристроїв з Windows
|OpenAI представила модель штучного інтелекту GPT-4o mini
|Українська гра Codename: Ocean Keeper вийшла в Дочасному доступі Steam
|Графічний редактор Microsoft Designer виходить з раннього доступу та стає доступним для користувачів iOS та Android