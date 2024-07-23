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АНАЛІТИКА

Камалу Гарріс підтримала більшість делегатів Демпартії США

 

Після виходу президента США Джо Байдена з передвиборних перегонів віцепрезидентка Камала Гарріс оголосила, що заручилася підтримкою більшості делегатів Демократичної партії для призначення кандидаткою на майбутніх виборах.

"Я пишаюся тим, що сьогодні ввечері я змогла отримати широку підтримку, необхідну для висунення партією", - заявила вона 22 липня.

За словами Харріс, вона з нетерпінням чекає офіційної номінації партією незабаром.

Гарріс зібрала рекордні донати на кампанію

За даними проведеного американською інформаційною агенцією Associated Press опитування членів з'їзду Демократичної партії, понад 2500 делегатів ухвалили рішення підтримати Гарріс. Цей показник набагато вищий за необхідну більшість - щонайменше 1976 з майже 4000. Про необхідну підтримку Гарріс делегатами Демпартії повідомили також телеканал CNN та інші американські ЗМІ.

Крім того, за 24 години після заяви Байдена про відмову від балотування Харріс зібрала рекордну суму донатів на кампанію - 81 мільйон доларів.

З'їзд демократів, на якому відбудеться офіційне висунення партійного кандидата, відбудеться 19-22 серпня в Чикаго.

Республіканська партія вже офіційно висунула свого кандидата - експрезидента США Дональда Трампа.

Президентські вибори призначені на 5 листопада.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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