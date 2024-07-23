Російський центробанк готується до повного припинення торгів доларами

Банк Росії розглядає можливість подальших обмежень на обіг у країні ключових світових валют, торги якими вже зупинилися на біржі через санкції США. Так, у стресовий прогноз розвитку валютного ринку центробанк РФ включив сценарій, за якого торгувати доларами в Росії не зможе практично ніхто, а на позабіржовому ринку, де зараз здійснюються операції, залишаться лише два банки.

Про це йдеться в матеріалах російського центробанку, де описана методологія визначення офіційних валютних курсів, передає The Moscow Times.

Наразі центробанк РФ вираховує офіційні курси за операціями, які банки проводять між собою поза біржею: для цього використовуються транзакції, здійснені до 15:30 за московським часом. При цьому угоди за занадто низьким або надто високим курсом відсікаються, щоб виключити маніпулювання ринком.

У стресовому сценарії Центробанк РФ припускає, що у валютному ринку зможе брати участь дуже мала кількість банків (менше трьох). У цьому випадку враховуватимуться угоди не лише поточного дня, а й попереднього. Джерело, близьке до одного з великих банків, заявило, що такий сценарій малоймовірний, але його важливо описати "з методологічної точки зору".

Як повідомлялося, "Московська біржа" 13 червня припинила операції з доларами та євро після того, як Мінфін США вніс її до чорних списків разом із ключовими розрахунковими структурами - Національним кліринговим центром та Національним розрахунковим депозитарієм.

Центробанк Росії "враховує ризик", що можливо доведеться зупинити торги й китайським юанем, визнала 4 липня голова регулятора Ельвіра Набіулліна.

За даними джерел Bloomberg, близьких до центробанку РФ, там побоюються, що від співпраці з біржею поступово відмовлятимуться китайські банки, які аже обмежують розрахунки з Росією через загрозу американських санкцій.

На початку липня стало відомо, що великі гравці біржових торгів китайським юанем - китайські банки, які продовжують працювати з Росією, - залишають "Московську біржу", яка потрапила під санкції США.

15 липня Центробанк Росії оголосив, що зупиняє публікацію статистики позабіржового валютного ринку. Опубліковані дані були видалені з його сайту, а сам регулятор пояснив рішення "обмеженням санкційного впливу". Раніше ЦБ РФ щодня публікував інформацію про обороти торгів доларом, євро та юанем із розрахунками "завтра" - загальними та міжбанківськими.