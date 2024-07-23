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Міністр оборони Британії: Проблеми в армії – набагато гірші, ніж ми думали
09:43 23.07.2024 |
Новий міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про незадовільний стан Збройних сил країни.
Його заяву наводить телеканал Sky News, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначив Гілі, стан збройних сил Великої Британії, виснажених десятиліттями скорочень, "набагато гірший, ніж ми думали".
Новий очільник британського оборонного відомства торкнувся масштабного перегляду оборонної сфери, який уряд розпочав минулого тижня, пообіцявши створити "нову еру" для збройних сил.
Він додав, що "зараз дійсно серйозні часи", коли "глобальні загрози швидко зростають".
Міністр вказав, що знає про проблеми в сухопутних силах, Королівському морському флоті та ВПС: "виснаженість сил, марнотратство в закупівлях, низький моральний дух, криза з набором і утриманням персоналу і ветерани, які не можуть отримати доступ до послуг, на які вони заслуговують".
Після двох тижнів перебування в уряді Гілі зазначив, що "тепер ми також бачимо, що ці проблеми набагато серйозніші, ніж ми думали".
Раніше Гілі заявляв, що члени НАТО повинні перевищити цільовий показник Альянсу, який передбачає виділення 2% ВВП на військові витрати.
Він також казав, що за нового уряду лейбористів Британія стане провідним членом Північноатлантичного альянсу в Європі.
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