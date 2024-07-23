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Трамп подав апеляцію на рішення у справі про шахрайство, за яким має сплатити $454 млн
09:10 23.07.2024 |
Експрезидент і кандидат у президенти США Дональд Трамп подав апеляцію на рішення проти нього у справі про цивільне шахрайство в Нью-Йорку, що поставило під загрозу його бізнес.
Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".
У понеділок 22 липня адвокати Трампа подали апеляцію, вимагаючи скасувати вимогу до Дональда Трампа сплатити 454 млн доларів.
Нагадаємо, йдеться про справу, за розглядом якої Трампа визнали винним у шахрайському завищенні своїх статків на мільярди доларів з метою забезпечити собі кращі умови кредитування та страхування.
Ця сума залишається серйозною загрозою для Трампа, попри те, що йому дозволили початково сплатити лише її частину.
Адвокати Трампа збираються доводити, що рішення судді Енгорона було помилковим і він не розібрався у деталях, а також - що жоден банк чи страхова компанія не постраждали.
Хоча експрезидент фігурує у багатьох справах, даний вердикт є особливою загрозою для нього, оскільки Трамп визнавав, що не має суми, яку його зобов'язали сплатити.
Апеляційний суд призначив засідання зі слуханням усної позиції на початок вересня, і наразі невідомо, чи встигнуть винести рішення до президентських виборів у листопаді.
Нагадаємо, у квітні експрезидент США Дональд Трамп вніс заставу в розмірі 175 мільйонів доларів у даній справі, запобігши конфіскації активів владою штату.
Спочатку Трамп повинен був внести заставу в розмірі 454 мільйони доларів, але апеляційний суд 25 березня призупинив виконання рішення судді Артура Енгорона за умови, що Трамп сплатить меншу суму протягом 10 днів, що він і зробив.
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