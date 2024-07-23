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АНАЛІТИКА

Кандидата в президенти США від демократів буде обрано до 7 серпня, - NYT

 

Демократична партія обере свого кандидата у президенти США до 7 серпня за допомогою онлайн-голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За словами Джеймі Гаррісона, голови Національного комітету Демократичної партії, дату голосування поки що не призначено.

Також представники партії, які взяли участь у телефонній розмові, заявили, що кандидат на посаду віце-президента також може бути висунутий до 7 серпня. При цьому кандидат на пост президента, яким на даний момент скоріш за все стане діюча віце-президент Камала Гарріс, матиме право впливати на те, коли буде обраний та проголосований делегатами кандидат у віце-президенти.

NYT додало, що висування кандидата в президенти в ході віртуального голосування відбудеться за кілька тижнів до того, як делегати зберуться в Чикаго 19 серпня. Це у свою чергу зведе з'їзд до суто церемоніальної функції.

Що відомо на цей момент

Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року. Новообраний президент і віцепрезидент вступають на посаду опівдні 20 січня наступного року після виборів. Цього дня відбувається урочиста церемонія - інавгурація президента США.

Зазначимо, що цього року кандидатом у президенти Америки від демократів мав стати чинний глава держави Джо Байден. Однак, у неділю, 21 липня, він заявив, що виходить із передвиборчих перегонів. Замість себе він запропонував кандидатом у президенти США віцепрезидента Камалу Гарріс.

Водночас Байден зазначив, що залишиться главою держави до закінчення своїх повноважень. Такою була його відповідь на заклик деяких республіканців достроково піти у відставку.

Своєю чергою Республіканська партія висунула кандидатом на пост президента США колишнього главу держави Дональда Трампа, на якого нещодавно було скоєно замах. Після новин про Байдена Трамп закликав провести другі дебати на каналі Fox News, який вважається близьким до нього. Перші дебати між демократом і республіканцем організовував канал ABC.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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