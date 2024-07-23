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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
На кампанію Гарріс за добу зібрали рекордні 81 млн доларів
09:00 23.07.2024 |
У команді Гарріс кажуть про історичний рекорд зборів на її кампанію в межах однієї доби - сума сягнула 81 мільйона доларів.
Про це повідомляє Associated Press, пише "Європейська правда".
Речник кампанії Гарріс Кевін Муньос оголосив, що за добу після оголошення Джо Байдена про зняття кандидатури на кампанію Гарріс пожертвували понад 81 млн доларів.
Цю суму називають найбільшим добовим результатом у кампанії 2024 року.
У кампанії Гарріс кажуть, що це також історичний денний рекорд внесків на кампанію в історії США. Внески зробили 888 тисяч донорів, і для пів мільйона з них це було першим внеском у рамках кампанії 2024 року.
Такий результат зміцнює шанси на те, що Камала Гарріс виграє номінацію від Демократичної партії на з'їзді у серпні.
Як відомо, з наростанням сумнівів щодо кандидатури Джо Байдена переважна більшість найбільших донорів партії хотіли, щоб він знявся з виборів.
Нагадаємо, у неділю Джо Байден оголосив, що вирішив не балотуватися на президентських виборах 2024 року, та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.
До кінця доби у понеділок Гарріс заручилася достатньою підтримкою делегатів, щоб претендувати на офіційну номінацію.
Топпредставники Демократичної партії США, яких ЗМІ називали потенційними кандидатами в президенти після зняття Джо Байдена з виборів, публічно підтримали висунення віцепрезидентки Камали Гарріс.
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