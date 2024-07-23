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Гарріс зібрала достатньо підтримки для номінування кандидатом у президенти
08:57 23.07.2024 |
Віцепрезидентка США Камала Гарріс зібрала достатньо підтримки з боку делегатів для того, щоб претендувати на номінацію кандидаткою у президенти від Демократичної партії.
Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".
На час публікації новини Камалу Гарріс підтримали вже більше ніж 1976 делегатів, що необхідно для "вхідного порогу".
Нагадаємо, попри підтримку президентом Байденом кандидатури Гарріс, делегати не зобов'язані підтримувати її і можуть обрати когось іншого.
Камала Гарріс у своїй заяві з цього приводу зазначила, що пишається такою широкою підтримкою. "Очікую невдовзі офіційно прийняти номінацію", - зазначила вона.
За планом, озвученим у понеділок посадовцями Демократичної партії, голосування делегатів для затвердження номінації Гарріс має відбутися до 7 серпня.
Нагадаємо, за попередню добу топпредставники Демократичної партії США, яких ЗМІ називали потенційними кандидатами в президенти після зняття Джо Байдена з виборів, публічно підтримали висунення віцепрезидентки Камали Гарріс.
Тим часом останні опитування у США показують, що рейтинги кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа і Камали Гарріс, яка може стати кандидаткою від демократів, практично однакові.
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