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Китай викинув Росію з проєкту будівництва далекомагістрального літака
22:56 22.07.2024 |
Китай виключив Росію з проєкту будівництва далекомагістрального літака С929. Спочатку це був спільний проєкт російських та китайських авіабудівних компаній, пише BBC.
На стенді китайської авіабудівної корпорації COMAC на міжнародному авіасалоні Фарнборо представлено макет літака, але Росія в описі проєкту не згадується.
Представник китайської компанії на умовах анонімності підтвердив BBC, що тепер Китай працює над проєктом самостійно.
Проєкт далекомагістрального авіалайнера називався CR929. Раніше в російському підсанкційному Ростеху стверджували, що "С" означає Китай, а "R" - Росію. Тепер літера "R" із назви літака зникла.
Співрозмовник BBC у компанії не назвав причини та час виходу Росії з проєкту.
Китай та РФ домовилися про спільне будівництво CR929 ще у 2014 році. Вартість проєкту оцінювалася в $50 млрд, він мав стати найбільшим в авіагалузі обох країн. Передбачалося, що новий літак буде конкурентом лайнерам Airbus та Boeing.
Розроблення літака розпочалося у 2017 році й завершити його планували у 2025 році, ввести в експлуатацію - у 2028 році.
У червні минулого року видання The Air Current написало, що Китай, мабуть, не має наміру працювати з Росією за проєктом CR929.
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