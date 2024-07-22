Фінансові новини
- |
- 22.07.24
- |
- 20:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Євросоюз заявив про необхідність возз’єднання Кіпру
17:56 22.07.2024 |
Євросоюз закликав до об'єднання зусиль для досягнення справедливого, всеосяжного та життєздатного врегулювання проблеми розділеного Кіпру на основі відповідних резолюцій Радбезу ООН.
Як пише "Європейська правда", відповідну заяву опублікувала Європейська служба зовнішніх справ.
Євросоюз опублікував заяву з нагоди 50-ї річниці операції Туреччини на острові.
"Сьогодні Кіпр, держава-член ЄС, залишається розділеним, що має далекосяжні наслідки, в першу чергу, для народу Кіпру.
Насильницьке розділення ніколи не може бути рішенням. Надія на краще майбутнє, на об'єднаний Кіпр, все ще існує", - йдеться в заяві.
ЄС зазначив, що у контексті зусиль під проводом ООН всі зацікавлені сторони, зокрема дві кіпрські громади, "терміново потребують справжньої прихильності" до мирного врегулювання на основі відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН.
"На тлі широких геополітичних зрушень й криз ми повинні об'єднати зусилля для досягнення справедливого, всеосяжного та життєздатного врегулювання кіпрської проблеми в рамках ООН на благо всього народу Кіпру, а також для стабільності і безпеки в Східному Середземномор'ї", - йдеться в повідомленні.
Раніше прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс висловився за об'єднання Кіпру, рішення щодо якого має бути ухвалене за столом переговорів.
Водночас напередодні турецький президент Реджеп Таїп Ердоган знову заявив, що підтримує рішення про утворення та визнання двох держав на Кіпрі.
У 1974 році на Кіпрі стався переворот прихильників возз'єднання острова з Грецією. У відповідь Туреччина окупувала північну частину Кіпру, де пізніше була проголошена невизнана держава Північний Кіпр (її незалежність визнає тільки Туреччина).
Відтоді відбулися численні перемовини за посередництва ООН щодо возз'єднання Кіпру, але реальних результатів вони не принесли. Північний Кіпр наполягає на об'єднанні з Кіпром на умовах федерації, тоді як кіпрська влада такі плани відкидає, побоюючись зростання турецького впливу.
Нікос Христодулідіс, який став президентом Кіпру минулого року, неодноразово закликав активізувати переговори щодо мирного процесу на острові.
Стверджувалось, що заради цього Кіпр був навіть готовий підтримати членство Туреччини в Європейському Союзі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна і комітет кредиторів погодилися про списання 37% боргу за євробондами і заміну ще 23% спецоблігаціями
|Вибори в США: усі 50 голів Демократичної партії висловили підтримку Камалі Гарріс
|Джо Байден виходить з президентських перегонів і ставить на Гарріс
|Велика Британія виділить на спільне з Україною виробництво зброї 2 мільярди фунтів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Євросоюз заявив про необхідність возз’єднання Кіпру
|Залужний обговорив із генсеком ММО безпеку зернових коридорів та української портової інфраструктури
|В Україну вирушає ще понад 500 дронів у рамках коаліції - міністр оборони Латвії
|ЄС продовжив санкції проти Росії ще на півроку
|ЄС став повноправним учасником Реєстру збитків для України
|Президент Азербайджану підтвердив готовність до транзиту газу через Україну
Бізнес
|Графічний редактор Microsoft Designer виходить з раннього доступу та стає доступним для користувачів iOS та Android
|Google планує очистити Play Store від неякісних програм
|Експерти вказали на зростаючий рівень довіри до ШІ у фінансових питаннях
|Hyundai представив новий кросовер Inster
|Meta надає вченим доступ до даних Instagram, щоб вивчити, як платформа впливає на психічне здоров'я підлітків
|Стартап Білла Гейтса створює олію з вуглекислого газу та води
|Apple запатентувала технологію оцінки безпеки мереж Wi-Fi