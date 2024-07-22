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АНАЛІТИКА

ЄС продовжив санкції проти Росії ще на півроку

 

Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи ЄС у зв'язку з діями Російської Федерації в Україні ще на 6 місяців, до 31 січня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

"Ці санкції, вперше введені у 2014 році, були суттєво розширені з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію Росії проти України", - йдеться у повідомленні.

В даний час вони складаються з широкого спектру секторальних заходів, включаючи обмеження на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.

Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від SWIFT кількох російських банків та призупинення мовної діяльності та ліцензій у Європейському Союзі кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних агентств. Крім того, конкретні заходи дозволяють ЄС протидіяти обходу санкцій.

"Поки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати заборону застосування сили, що є серйозним порушенням зобов'язань з міжнародного права, доцільно зберігати в силі всі заходи, введені ЄС, і вживати додаткових заходів при необхідності", - зазначили в Раді ЄС.

Санкції ЄС

З березня 2014 року ЄС поступово запроваджує обмежувальні заходи (санкції) проти Росії, спочатку у відповідь на незаконну анексію Криму та Севастополя та навмисну дестабілізацію України.

Крім того, 23 лютого 2022 року ЄС розширив санкції у відповідь на визнання непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської «областей» України та розміщення російських збройних сил у цих районах.

Після 24 лютого 2022 року у відповідь на військову агресію Росії проти України ЄС значно розширив санкції. Він додав значну кількість осіб і організацій у список санкцій і вжив безпрецедентні заходи з метою послабити економічну базу Росії, позбавити її критично важливих технологій і ринків і суттєво обмежити її здатність вести війну.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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