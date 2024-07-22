Президент Азербайджану підтвердив готовність до транзиту газу через Україну

Україна та Європейський Союз звернулися до Азербайджану з проханням постачати природний газ до Європи через Україну після закінчення чинного контракту з Росією наприкінці року. Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, пише Bloomberg.

За словами Алієва, тривають переговори з владою в Україні та ЄС, а також з Росією, і всі сторони, здається, зацікавлені у продовженні постачання.

"Ми допоможемо, якщо зможемо. Я думаю, що можна продовжити цю угоду", - сказав президент Азербайджану на конференції в суботу, 20 липня, в місті Шуша.

Такі країни, як Австрія та Словаччина, матимуть "серйозні проблеми", якщо постачання російського газу через Україну припиняться, оскільки їм доведеться платити "сотні й сотні мільйонів" більше, щоб купувати газ з інших країн, сказав Алієв.

Азербайджан намагається бути "обережним", оскільки раніше його "неправдиво звинувачували" в реекспорті російського газу, додав він.

Алієв сказав, що видобуток газу в його країні збільшиться завдяки новим проєктів, які вже працюють у Каспійському морі.

Про те, що європейські чиновники обговорюють продовження постачання газу через Україну, агентство повідомило у червні.

Угода про заміну російського газу на азербайджанський - "одна з пропозицій", які зараз обговорюються, казав на початку липня президент України Володимир Зеленський.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у інтерв'ю LIGA.net минулого тижня підтвердив переговори щодо транзиту азербайджанського газу. За його словами, це була ініціатива найбільшого державного холдингу Азербайджану Socar, але рішення поки що немає.

Чернишов запевнив, що Нафтогаз не продовжуватиме транзитну угоду з Газпромом. Перемовини не ведуться і не плануються.