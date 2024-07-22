Фінансові новини
- |
- 22.07.24
- |
- 20:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Рада ЄС схвалила першу в історії військову підтримку для Вірменії
12:22 22.07.2024 |
Рада ЄС у понеділок, 22 липня, ухвалила рішення про надання допомоги на підтримку Збройних сил Вірменії на суму 10 мільйонів євро.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.
Допомога надаватиметься в рамках Європейського фонду миру (ЄФМ). Це перше подібне рішення для Вірменії.
Метою є посилення матеріально-технічного потенціалу Збройних сил Вірменії та сприяння покращенню захисту цивільного населення в умовах криз та надзвичайних ситуацій.
Підтримка також спрямована на підвищення стійкості Вірменії та прискорення оперативної сумісності її збройних сил у разі можливої майбутньої участі країни в міжнародних військових місіях та операціях, у тому числі тих, що розгортаються ЄС.
Ухвалений захід дозволить забезпечити повноцінний розгорнутий наметовий табір для підрозділу розміром з батальйон.
Минулого тижня посли Європейського Союзу дали "зелене світло" початку діалогу про безвіз з Вірменією та вперше в історії погодили виділення військової допомоги країні з Європейського фонду миру.
Раніше рішення про виділення коштів Вірменії в рамках Європейського фонду миру, за даними ЗМІ, блокувала Угорщина.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна і комітет кредиторів погодилися про списання 37% боргу за євробондами і заміну ще 23% спецоблігаціями
|Вибори в США: усі 50 голів Демократичної партії висловили підтримку Камалі Гарріс
|Джо Байден виходить з президентських перегонів і ставить на Гарріс
|Велика Британія виділить на спільне з Україною виробництво зброї 2 мільярди фунтів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Євросоюз заявив про необхідність возз’єднання Кіпру
|Залужний обговорив із генсеком ММО безпеку зернових коридорів та української портової інфраструктури
|В Україну вирушає ще понад 500 дронів у рамках коаліції - міністр оборони Латвії
|ЄС продовжив санкції проти Росії ще на півроку
|ЄС став повноправним учасником Реєстру збитків для України
|Президент Азербайджану підтвердив готовність до транзиту газу через Україну
Бізнес
|Графічний редактор Microsoft Designer виходить з раннього доступу та стає доступним для користувачів iOS та Android
|Google планує очистити Play Store від неякісних програм
|Експерти вказали на зростаючий рівень довіри до ШІ у фінансових питаннях
|Hyundai представив новий кросовер Inster
|Meta надає вченим доступ до даних Instagram, щоб вивчити, як платформа впливає на психічне здоров'я підлітків
|Стартап Білла Гейтса створює олію з вуглекислого газу та води
|Apple запатентувала технологію оцінки безпеки мереж Wi-Fi