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АНАЛІТИКА

Рада ЄС схвалила першу в історії військову підтримку для Вірменії

 

Рада ЄС у понеділок, 22 липня, ухвалила рішення про надання допомоги на підтримку Збройних сил Вірменії на суму 10 мільйонів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Допомога надаватиметься в рамках Європейського фонду миру (ЄФМ). Це перше подібне рішення для Вірменії.

Метою є посилення матеріально-технічного потенціалу Збройних сил Вірменії та сприяння покращенню захисту цивільного населення в умовах криз та надзвичайних ситуацій.

Підтримка також спрямована на підвищення стійкості Вірменії та прискорення оперативної сумісності її збройних сил у разі можливої майбутньої участі країни в міжнародних військових місіях та операціях, у тому числі тих, що розгортаються ЄС.

Ухвалений захід дозволить забезпечити повноцінний розгорнутий наметовий табір для підрозділу розміром з батальйон.

Минулого тижня посли Європейського Союзу дали "зелене світло" початку діалогу про безвіз з Вірменією та вперше в історії погодили виділення військової допомоги країні з Європейського фонду миру.

Раніше рішення про виділення коштів Вірменії в рамках Європейського фонду миру, за даними ЗМІ, блокувала Угорщина.
Ключові теги: Вірменія, ЄС
 

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