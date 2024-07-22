Невідомі компанії допомагають Росії розширювати тіньовий газовий флот - FT

Нові невідомі покупці, підозрювані у зв'язках з Росією, почали накопичувати десятки суден, здатних перевозити скраплений природний газ, що свідчить про те, що Москва розширює свій "темний флот" танкерів для перевезення газу.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Інсайдери судноплавної галузі повідомляють, що низка раніше невідомих компаній, здебільшого зареєстрованих в Об'єднаних Арабських Еміратах, протягом останнього року швидко придбала судна для транспортування СПГ, що призвело до зростання цін на ринку, особливо на найстаріші кораблі.

Ця хвиля закупівель нагадує, як Москва створила темний флот танкерів для транспортування нафти по всьому світу в умовах західних санкцій, часто використовуючи ОАЕ як центр енергетичної торгівлі.

Хоча продажі російського СПГ менш постраждали від західних санкцій, ніж нафта, Москва готується до можливого посилення обмежень. За даними консалтингової компанії Windward, з другого кварталу 2023 року понад 50 суден для транспортування СПГ змінили власників на компанії, розташовані в ОАЕ, тоді як раніше такі транзакції були рідкісними.

Група відстеження суден Kpler повідомляє, що ці зміни на ринку танкерів для СПГ вказують на складну мережу морських операцій, потенційно пов'язаних з російськими інтересами. Деякі групи, базовані в Дубаї, мають непрозору структуру власності, подібну до тих, що керують московським темним флотом нафтових танкерів.

Деякі з новопридбаних суден для СПГ тепер курсують маршрутами, традиційно використовуваними для транспортування газу з Росії. За даними Kpler, одне судно завантажувало СПГ з Ямалу, флагманського експортного проекту Росії, який ще не потрапив під санкції.

СПГ набув важливого значення для російської економіки в умовах війни, забезпечуючи цінні доходи після втрати трубопровідних експортів до Європи з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Хоча ЄС та Азія, великі ринки для російського СПГ, утримуються від запровадження заборони на імпорт, щоб уникнути дестабілізації глобального ринку газу, Захід почав вживати заходів для обмеження торгівлі.

У червні ЄС схвалив обмеження, які забороняють перевантаження російського СПГ з великих криголамних суден на менші судна в портах ЄС, що значно обмежує можливості Росії для глобального розподілу газу.