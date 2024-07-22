Фінансові новини
- |
- 22.07.24
- |
- 20:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Невідомі компанії допомагають Росії розширювати тіньовий газовий флот - FT
12:18 22.07.2024 |
Нові невідомі покупці, підозрювані у зв'язках з Росією, почали накопичувати десятки суден, здатних перевозити скраплений природний газ, що свідчить про те, що Москва розширює свій "темний флот" танкерів для перевезення газу.
Про це повідомляє газета Financial Times.
Інсайдери судноплавної галузі повідомляють, що низка раніше невідомих компаній, здебільшого зареєстрованих в Об'єднаних Арабських Еміратах, протягом останнього року швидко придбала судна для транспортування СПГ, що призвело до зростання цін на ринку, особливо на найстаріші кораблі.
Ця хвиля закупівель нагадує, як Москва створила темний флот танкерів для транспортування нафти по всьому світу в умовах західних санкцій, часто використовуючи ОАЕ як центр енергетичної торгівлі.
Хоча продажі російського СПГ менш постраждали від західних санкцій, ніж нафта, Москва готується до можливого посилення обмежень. За даними консалтингової компанії Windward, з другого кварталу 2023 року понад 50 суден для транспортування СПГ змінили власників на компанії, розташовані в ОАЕ, тоді як раніше такі транзакції були рідкісними.
Група відстеження суден Kpler повідомляє, що ці зміни на ринку танкерів для СПГ вказують на складну мережу морських операцій, потенційно пов'язаних з російськими інтересами. Деякі групи, базовані в Дубаї, мають непрозору структуру власності, подібну до тих, що керують московським темним флотом нафтових танкерів.
Деякі з новопридбаних суден для СПГ тепер курсують маршрутами, традиційно використовуваними для транспортування газу з Росії. За даними Kpler, одне судно завантажувало СПГ з Ямалу, флагманського експортного проекту Росії, який ще не потрапив під санкції.
СПГ набув важливого значення для російської економіки в умовах війни, забезпечуючи цінні доходи після втрати трубопровідних експортів до Європи з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.
Хоча ЄС та Азія, великі ринки для російського СПГ, утримуються від запровадження заборони на імпорт, щоб уникнути дестабілізації глобального ринку газу, Захід почав вживати заходів для обмеження торгівлі.
У червні ЄС схвалив обмеження, які забороняють перевантаження російського СПГ з великих криголамних суден на менші судна в портах ЄС, що значно обмежує можливості Росії для глобального розподілу газу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна і комітет кредиторів погодилися про списання 37% боргу за євробондами і заміну ще 23% спецоблігаціями
|Вибори в США: усі 50 голів Демократичної партії висловили підтримку Камалі Гарріс
|Джо Байден виходить з президентських перегонів і ставить на Гарріс
|Велика Британія виділить на спільне з Україною виробництво зброї 2 мільярди фунтів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Євросоюз заявив про необхідність возз’єднання Кіпру
|Залужний обговорив із генсеком ММО безпеку зернових коридорів та української портової інфраструктури
|В Україну вирушає ще понад 500 дронів у рамках коаліції - міністр оборони Латвії
|ЄС продовжив санкції проти Росії ще на півроку
|ЄС став повноправним учасником Реєстру збитків для України
|Президент Азербайджану підтвердив готовність до транзиту газу через Україну
Бізнес
|Графічний редактор Microsoft Designer виходить з раннього доступу та стає доступним для користувачів iOS та Android
|Google планує очистити Play Store від неякісних програм
|Експерти вказали на зростаючий рівень довіри до ШІ у фінансових питаннях
|Hyundai представив новий кросовер Inster
|Meta надає вченим доступ до даних Instagram, щоб вивчити, як платформа впливає на психічне здоров'я підлітків
|Стартап Білла Гейтса створює олію з вуглекислого газу та води
|Apple запатентувала технологію оцінки безпеки мереж Wi-Fi