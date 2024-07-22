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АНАЛІТИКА

Незаконні потоки чіпів у Росію через Китай та Гонконг сповільнилися, - Reuters

 

Постачання напівпровідників та інших заборонених товарів через Китай та Гонконг для військових потреб Росії цього року скоротилися на п'яту частину, проте Гонконг, як і раніше, залишається точкою ухилення від санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами представника Міністерства торгівлі США, транзитні поставки через Гонконг товарів категорії Common High Priority (CHPL) - сучасних компонентів, включаючи мікроелектроніку, які, за даними США та Євросоюзу, можуть бути використані у війні Росії проти України, - у період із січня до травня скоротилися на 28%.

За словами чиновника, за той же період транзитні постачання цих товарів через материковий Китай, за винятком Гонконгу, скоротилися на 19%.

Агентство Reuters вперше публікує цифри, що раніше не розголошувалися.

У відповідь на питання про постачання товарів подвійного призначення через Китай до Росії Міністерство торгівлі послалося на раніше заяви, в яких описувалися зусилля з "обмеження доступу Росії до технологій та інших товарів, які їй необхідні для ведення жорстокої війни проти України".

Уряд США розглядає Гонконг і Китай як ключові світові вузлові точки поставок Росією матеріалів для своїх збройних сил, включаючи напівпровідники та деталі безпілотників.

"Я думаю, є підстави принаймні для оптимізму, що нам вдалося уповільнити частину цієї торгівлі", - сказав чиновник, але додав: "Китай, як і раніше, залишається нашою головною проблемою".

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, повідомив, що скорочення незаконних потоків стало результатом кількох факторів, включаючи агресивні заходи з боку влади США, а також взаємодію з компаніями, продукція яких перевалюється.

"Ми ведемо переговори з будь-якою компанією, чия техніка виявляється на полі бою", - заявив чиновник, не називаючи імен.

Чиновник відмовився надати Reuters повний набір даних, пославшись на необхідність захистити доступ відомства до інформації. "Можу сказати, що ми впевнені у джерелі, пов'язаному з імпортом до Росії".
За матеріалами: РБК-Україна
 

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