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ЗМІ: Гарріс поспілкувалась з потенційними кандидатами у віцепрезиденти

ЗМІ: Гарріс поспілкувалась з потенційними кандидатами у віцепрезиденти

 

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка після виходу Джо Байдена з президентських перегонів заявила про готовність змагатись за посаду президента, почала спілкуватись з потенційними кандидатами у віцепрезиденти.

Про це стало відомо виданню The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

Видання нагадує, що як кандидати у віцепрезиденти для Гарріс раніше називали імена губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро, губернатора Північної Кароліни Роя Купера і губернатора Кентуккі Ендрю Бешира.

З усіма трьома Гарріс провела окремі розмови, зазначили джерела видання.

Шапіро і Купер, які в неділю публічно підтримали кандидатуру Гарріс, очолють так звані "хиткі" (ключові) штати, де в ході президентських виборів точиться найгостріша боротьба.

Своєю чергою Бешир привітав рішення Байдена вийти з перегонів, однак він не вказав, чи підтримує Гарріс як кандидата на заміну.

Напередодні Джо Байден оголосив, що виходить з передвиборчих перегонів та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.

Гарріс заявила, що готова змагатися за посаду президента США.
Ключові теги: США
 

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