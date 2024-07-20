Фінансові новини
- |
- 20.07.24
- |
- 01:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Байден, у якого коронавірус, обіцяє відновити передвиборчі заходи наступного тижня
23:51 19.07.2024 |
Президент США Джо Байден у заяві з нагоди виступу свого опонента Дональда Трампа на з'їзді Республіканської партії пообіцяв відновити участь у передвиборчих заходах, призупинену через коронавірус, наступного тижня.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У заяві Байден розкритикував Трампа, який у 90-хвилинній промові "зосереджувався на власних претензіях, не маючи жодного плану, як об'єднати нас, і жодного плану, як покращити життя людей, що працюють".
"Похмуре бачення Дональдом Трампом майбутнього - це не те, ким ми є як американці. Разом, як партія і як країна, ми можемо і переможемо його на виборах", - вважає чинний президент.
Він додав, що "з нетерпінням чекає" на повернення до передвиборчої кампанії наступного тижня, "щоб продовжити викривати загрозу порядку денного Дональда Трампа".
Цього тижня президент США призупинив участь у публічних заходах через виявлений коронавірус.
Це сталось на тлі все більшого тиску на Байдена з тим, аби він зняв свою кандидатуру з президентських виборів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Штрафи для корупціонерів. Що не так із законопроектом 11340 і чи є «зрада»
|Депутатка Яцик із третьої спроби вийшла з фракції «Слуга Народу» — депутати
|Демократи відклали офіційне висування кандидата у президенти США, - NYT
|Відразу після виходу із СІЗО. Суд знову обрав запобіжний захід ексрозвіднику Червінському
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Байден, у якого коронавірус, обіцяє відновити передвиборчі заходи наступного тижня
|NYT: У кампанії Байдена починають готуватись до його можливого зняття з перегонів
|Блінкен: Іран здатен за «тиждень-два» розробити матеріал для ядерної зброї
|У Польщі розповіли, як набиратимуть Український легіон і як там вестимуть підготовку
|Ціна карбонату літію в Китаї впала до мінімуму за 3 роки
|Літій зблизить Сербію з ЄС і віддалить від КНР та РФ
Бізнес
|Apple запатентувала технологію оцінки безпеки мереж Wi-Fi
|Armani та Dior звинуватили у надмірній експлуатації робітників. Розпочато розслідування
|США хочуть посилити обмеження проти Китаю у сфері напівпровідників, - Bloomberg
|Компанія-власниця TikTok програла позов проти Єврокомісії у Суді ЄС
|Apple відкрила свою платіжну технологію Apple Pay для конкурентів в ЄС
|Компанія OnePlus офіційно представила смартфон OnePlus Nord 4: суцільнометалевий корпус, Snapdragon 7+ Gen 3 і батарея 5500 мАг
|Intel інвестує у ШІ-стартапи КНР на тлі технологічної гонки Китаю та США