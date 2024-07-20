Байден, у якого коронавірус, обіцяє відновити передвиборчі заходи наступного тижня

Президент США Джо Байден у заяві з нагоди виступу свого опонента Дональда Трампа на з'їзді Республіканської партії пообіцяв відновити участь у передвиборчих заходах, призупинену через коронавірус, наступного тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У заяві Байден розкритикував Трампа, який у 90-хвилинній промові "зосереджувався на власних претензіях, не маючи жодного плану, як об'єднати нас, і жодного плану, як покращити життя людей, що працюють".

"Похмуре бачення Дональдом Трампом майбутнього - це не те, ким ми є як американці. Разом, як партія і як країна, ми можемо і переможемо його на виборах", - вважає чинний президент.

Він додав, що "з нетерпінням чекає" на повернення до передвиборчої кампанії наступного тижня, "щоб продовжити викривати загрозу порядку денного Дональда Трампа".

Цього тижня президент США призупинив участь у публічних заходах через виявлений коронавірус.

Це сталось на тлі все більшого тиску на Байдена з тим, аби він зняв свою кандидатуру з президентських виборів.