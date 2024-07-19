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Блінкен: Іран здатен за «тиждень-два» розробити матеріал для ядерної зброї
23:41 19.07.2024 |
Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив, що Іран "протягом тижня-двох" здатен виробляти розщеплюваний матеріал, який використовується в ядерній зброї, підкресливши занепокоєння ядерною програмою країни.
Як повідомляє "Європейська правда", ці коментарі Блінкена прозвучали на безпековому форумі Aspen Security Forum у Колорадо.
Держсекретар у виступі заявив, що через розвал так званої іранської ядерної угоди Тегеран нині прискорено нарощує потенціал цієї технології.
"Замість того, щоб бути принаймні за рік від прориву у виробництві розщеплюваного матеріалу для ядерної зброї, він (Іран. - Ред.) зараз, імовірно, перебуває за тиждень-два від цього", - сказав Блінкен.
Він уточнив, що Іран ще не розробив ядерну зброю.
Згідно з останніми даними Міжнародного агентства з атомної енергії, Іран планує ввести в експлуатацію додаткові центрифуги на своїх ядерних майданчиках у Фордо і Натанзі, що вже засудили Велика Британія, Німеччина та Франція.
Як відомо, в межах угоди 2015 року, від якої тодішній президент США Дональд Трамп відмовився у 2018 році, Іран обмежив свою ядерну програму в обмін на полегшення економічних санкцій.
Трамп знову ввів санкції США проти Ірану, що призвело до відновлення Тегераном раніше заборонених ядерних робіт і відродило побоювання США, Європи та Ізраїлю, що Іран може прагнути до створення ядерної бомби.
Іран заперечує наявність таких амбіцій.
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