Ціна карбонату літію в Китаї впала до мінімуму за 3 роки

Ціна карбонату літію в Китаї в липні опустилася до 85 тис. юанів за тонну через надлишок сировини для виробництва акумуляторів для електромобілів, повідомляє Trading Econmics.

Це мінімальний рівень більш ніж за три роки.

Виробники літію продовжують нарощувати потужності, що посилює очікування надлишкової пропозиції на тлі перенасичення ринку через державне субсидування загального ланцюжка поставок. Так, влада Чилі оголосила про намір подвоїти видобуток протягом наступного десятиліття.

Тим часом Євросоюз і США встановили підвищені мита на імпортовані з Китаю електромобілі, що посилило тиск на літієвий ринок, зазначають експерти. Імпорт електрокарів з КНР у червні впав на 15% проти попереднього місяця.

