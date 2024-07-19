Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціна карбонату літію в Китаї впала до мінімуму за 3 роки

 

Ціна карбонату літію в Китаї в липні опустилася до 85 тис. юанів за тонну через надлишок сировини для виробництва акумуляторів для електромобілів, повідомляє Trading Econmics.

Це мінімальний рівень більш ніж за три роки.

Виробники літію продовжують нарощувати потужності, що посилює очікування надлишкової пропозиції на тлі перенасичення ринку через державне субсидування загального ланцюжка поставок. Так, влада Чилі оголосила про намір подвоїти видобуток протягом наступного десятиліття.

Тим часом Євросоюз і США встановили підвищені мита на імпортовані з Китаю електромобілі, що посилило тиск на літієвий ринок, зазначають експерти. Імпорт електрокарів з КНР у червні впав на 15% проти попереднього місяця.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4912
  0,0692
 0,17
EUR
 1
 45,1860
  0,0758
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2020  0,08 0,20 41,9328  0,13 0,32
EUR 44,9320  0,12 0,27 45,8752  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4150  0,01 0,01 41,4900  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес