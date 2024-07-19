Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шольц хоче посилити боротьбу з російським «тіньовим флотом»

 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про наміри посилити боротьбу з нафтовим "тіньовим флотом" РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав за підсумками саміту Європейської політичної спільноти, його цитує Handelsblatt.

Німецький канцлер зазначив, що Росія намагається експортувати нафту, щоб фінансувати війну проти України.

Шольц наголосив, що старі танкери, які РФ використовує для транспортування нафти, становлять ризик для безпеки морського судноплавства, а також для морів і навколишнього середовища.

"ЄС вже відреагував санкціями. Тепер ми хочемо об'єднати зусилля в глобальну коаліцію, щоб покласти край цьому тіньовому флоту", - додав він.

Нагадаємо, 24 червня Рада ЄС оголосила про нові антиросійські санкції, спрямовані проти танкерів, що входять до складу нафтового "тіньового флоту" РФ.

Раніше у ЄС висловлювали занепокоєння екологічними ризиками для Середземного моря через обхід танкерами санкцій.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4220
  0,0407
 0,10
EUR
 1
 45,2618
  0,0839
 0,19

Курс обміну валют на вчора, 13:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1200  0,34 0,83 41,8000  0,36 0,87
EUR 44,8100  0,39 0,87 45,7880  0,52 1,14

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4200  0,03 0,07 41,4400  0,06 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес