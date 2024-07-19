Фінансові новини
- |
- 19.07.24
- |
- 09:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
CNN: Трамп і Зеленський запланували телефонну розмову на п&aposятницю
08:49 19.07.2024 |
Кандидат у президенти США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський можуть провести телефонну розмову у п'ятницю, 19 липня.
Про це стало відомо телеканалу CNN, повідомляє "Європейська правда".
Ця розмова стане першою з того моменту, як Трамп залишив Білий дім.
Один зі співрозмовників телеканалу зазначив, що вже деякий час тривають дискусії щодо відповідного часу для телефонної розмови між Трампом і Зеленським.
Водночас інше джерело додало, що графіки часто змінюються.
Трамп неодноразово заявляв, що міг би завершити війну в Україні за один день, але залишається незрозумілим, як він збирається це зробити.
Нещодавно Трамп заявляв, що сказав би кремлівському правителю Владіміру Путіну: "Ніколи, ніколи не лізь в Україну".
Він також заявляв, що якщо у США буде "розумний президент", то такі країни як Росія, Китай і КНДР перестануть бути ворогами Сполучених Штатів.
У штабі Трампа розповідали, що пріоритетом його потенційного другого терміну буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Відразу після виходу із СІЗО. Суд знову обрав запобіжний захід ексрозвіднику Червінському
|Україна та Словенія підписали 10-річну безпекову угоду
|Між Україною та Чехією підписано 10-річну двосторонню безпекову угоду
|Урсулу фон дер Ляєн переобрали головою Єврокомісії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Шольц хоче посилити боротьбу з російським «тіньовим флотом»
|CNN: Трамп і Зеленський запланували телефонну розмову на п&aposятницю
|Байден доручив вивчити шанси на виборах Камали Гарріс, - ABC
|Байден почав розуміти, що не зможе перемогти на виборах, - NYT
|Cоратницю Макрона переобрали спікеркою Національної асамблеї Франції
|Axios: Байден може зняти свою кандидатуру вже цими вихідними
Бізнес
|Apple відкрила свою платіжну технологію Apple Pay для конкурентів в ЄС
|Компанія OnePlus офіційно представила смартфон OnePlus Nord 4: суцільнометалевий корпус, Snapdragon 7+ Gen 3 і батарея 5500 мАг
|Intel інвестує у ШІ-стартапи КНР на тлі технологічної гонки Китаю та США
|BMW презентував новий M5 потужністю 727 к.с.
|X перебуває під слідством з боку ЄС через сині галочки та рекламу
|OpenAI працює над більш просунутою моделлю ШІ, здатною міркувати та проводити «глибокі дослідження»
|Українська гра ZOMBIE RAID: No One Survives вийшла у Дочасному доступі Steam