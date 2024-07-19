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Cоратницю Макрона переобрали спікеркою Національної асамблеї Франції
08:33 19.07.2024 |
Депутати Національних зборів Франції (нижня палата парламенту) переобрали Яель Брон-Піве на посаду спікера. Вона є соратницею французького президента Еммануеля Макрона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
Голосування у французькому парламенті відбувалося у три тури. У третьому турі Брон-Піве здобула необхідну для переобрання відносну більшість голосів.
За посаду спікера боролися шість кандидатів, але до третього туру дійшли троє. Так, у фінальному турі голосування представниця президентської коаліції обійшла кандидата від ультралівих та комуністів Андре Шассеня та представника ультраправих Себастьєна Шеню.
Таким чином, попри те, що президентська коаліція Макрона посіла лише друге місце на парламентських виборах, вона змогла отримати свого спікера в Національних зборах. Наступне питання, яке стоїть перед новим французьким парламентом та Макроном - призначення уряду.
Яель Брон-Піве і Україна
Представниця президентської партії "Відродження" Яель Брон-Піве є прихильницею України. За час свого першого головування у французькому парламенті вона декілька разів відвідувала Україну, зокрема Київ та Одесу.
У березні цього року, коментуючи заяви французького президента, Брон-Піве також не виключала можливості відправки французьких військових в Україну.
"До самої перемоги нічого не є виключним, все залишається можливим. Я не буду додатково інтерпретувати слова президента, ця позиція достатньо зрозуміла", - наголошувала вона.
Парламентські вибори у Франції
Після виборів до Європарламенту президент Франції вирішив розпустити парламент, бо його політична сила зазнала розгромної поразки, і призначити позачергові вибори. Так, перший тур відбувся 30 червня, другий - 7 липня.
У першому турі першість здобула ультраправа партія "Національне об'єднання", другими йшов ультралівий "Новий народний фронт", а коаліція Макрона закривала трійку. Опитування показували, що в ультраправих є шанси отримати абсолютну більшість в парламенті.
Але у другому турі неочікувану перемогу отримав ультралівий "Новий народний фронт", а ультраправі посіли лише третє місце, фактично залишившись за бортом, поступившись коаліції Макрона.
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