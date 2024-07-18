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Новий прем'єр Британії: Ми будемо другом та партнером європейським союзникам
15:10 18.07.2024 |
Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв, що Лондон буде "другом і партнером" для європейських союзників та буде готовий працювати з ними за столом переговорів.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час саміту Європейської політичної спільноти у Сполученому Королівстві.
Прем'єр зазначив, що йому приємно від імені Британії налагодити відносини з європейськими партнерами та сказати, що під його керівництвом "Британія буде другом і партнером", готовим працювати з ними.
"Не частиною Євросоюзу, але дуже великою частиною Європи. Зосередженою не на відмінностях між нами, а на цінностях, які ми поділяємо. Об'єднані рішучістю захищати їх та впевненістю в тому, що ми можемо досягти разом", - наголосив Стармер.
Він також пообіцяв, що разом із європейськими країнами Лондон співпрацюватиме в боротьбі з нелегальною міграцією.
"Ми повинні об'єднати наші ресурси, ділитися розвідданими, тактикою, перекрити маршрути незаконного перевезення людей та розгромити банди, що цим займаються", - закликав прем'єр Британії.
Раніше Стармер пообіцяв нову еру тісніших відносин з Європою, щоб майбутні покоління могли озирнутися "на те, чого наш континент досягнув разом".
Перед тим він заявляв, що прагне покращити торговельну угоду з Європейським Союзом, яку Лондон підписав із Брюсселем після Brexit.
Своєю чергою міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі казав, що перезавантаження відносин з ЄС є особливим пріоритетом.
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