Новий прем'єр Британії: Ми будемо другом та партнером європейським союзникам

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв, що Лондон буде "другом і партнером" для європейських союзників та буде готовий працювати з ними за столом переговорів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час саміту Європейської політичної спільноти у Сполученому Королівстві.

Прем'єр зазначив, що йому приємно від імені Британії налагодити відносини з європейськими партнерами та сказати, що під його керівництвом "Британія буде другом і партнером", готовим працювати з ними.

"Не частиною Євросоюзу, але дуже великою частиною Європи. Зосередженою не на відмінностях між нами, а на цінностях, які ми поділяємо. Об'єднані рішучістю захищати їх та впевненістю в тому, що ми можемо досягти разом", - наголосив Стармер.

Він також пообіцяв, що разом із європейськими країнами Лондон співпрацюватиме в боротьбі з нелегальною міграцією.

"Ми повинні об'єднати наші ресурси, ділитися розвідданими, тактикою, перекрити маршрути незаконного перевезення людей та розгромити банди, що цим займаються", - закликав прем'єр Британії.

Раніше Стармер пообіцяв нову еру тісніших відносин з Європою, щоб майбутні покоління могли озирнутися "на те, чого наш континент досягнув разом".

Перед тим він заявляв, що прагне покращити торговельну угоду з Європейським Союзом, яку Лондон підписав із Брюсселем після Brexit.

Своєю чергою міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі казав, що перезавантаження відносин з ЄС є особливим пріоритетом.