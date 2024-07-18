Литва остаточно виходить з конвенції про касетні боєприпаси

Сейм Литви у четвер, 18 липня, остаточно денонсував Конвенцію про заборону використання касетних боєприпасів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Вихід Литви з цього міжнародного договору знімає обмеження на придбання, накопичення і, в разі війни, застосування касетних боєприпасів.

Відповідне рішення підтримали 103 депутати Сейму при одному голосі проти, ще четверо депутатів.

Один з ініціаторів виходу, міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, заявив, що цей крок мотивований зміною геополітичної ситуації.

"Такі конвенції діють тоді, коли їх дотримуються всі країни. В цьому випадку проблема полягає в тому, що Російська Федерація, яка здійснює агресію проти України та має імперіалістичні амбіції, не дотримується цих правил", - заявив Кащюнас у Сеймі.

Міністр також запевнив, що сучасні касетні боєприпаси набагато безпечніші, а наслідки їхнього застосування можна контролювати.

На початку липня литовський уряд схвалив проєкт постанови про вихід Литви з конвенції про заборону касетних боєприпасів і попросив президента внести пропозицію про денонсацію до парламенту. Згодом Гітанас Науседа підписав відповідний указ.

У вересні минулого року Міністерство оборони Литви вже пропонувало Державній раді з оборони розглянути можливість виходу з конвенції щодо заборони касетних боєприпасів.