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Естонія також заборонила в'їзд автівкам на білоруських номерах
10:45 18.07.2024 |
Естонія слідом за Латвією та Литвою також заборонила в'їзд легковим автомобілям з виданими в Білорусі реєстраційними номерами.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу естонського МЗС.
Як зазначили у відомстві, транспортні засоби з білоруськими номерами не можуть в'їжджати в Естонію через прикордонні пункти, незалежно від причин перебування власника або користувача в Естонії або ЄС.
У МЗС Естонії додали, що це рішення пов'язане з посиленням санкцій ЄС проти Білорусі, які включають, серед іншого, заборону на ввезення автомобілів з білоруськими номерами до ЄС.
В окремих випадках держава ЄС може зробити виняток, зокрема з гуманітарних міркувань та для автівок з дипломатичними номерами.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що заборона на в'їзд автомобілів з білоруськими номерами до ЄС є справедливою, оскільки білоруський режим безпосередньо допомагає здійснювати та підтримувати російську агресію в Україні.
"Якщо їх впроваджувати разом, обмеження будуть більш ефективними і дадуть можливість підвищити ціну для білоруського режиму за його співучасть в агресії і запобігти обходу санкцій, накладених на Росію", - сказав Цахкна, додавши, що, незважаючи на заборону, Естонія продовжить підтримувати білоруських громадян, які змушені покинути країну через репресії.
Транспортний засіб з білоруськими реєстраційними номерами в Естонії повинен бути перереєстрований у термін від п'яти днів до 12 місяців, в залежності від ситуації, згідно з естонським законом про дорожній рух.
Крім того, транспортний засіб необхідно задекларувати на митниці не пізніше шести місяців і сплатити ввізне мито або подати заяву на звільнення від нього.
Нагадаємо, з 16 липня легкові автомобілі з виданими в Білорусі реєстраційними номерами не можуть в'їжджати до Латвії.
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