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АНАЛІТИКА

США попередили Іран про підозрілу ядерну діяльність - ЗМІ

 

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена минулого місяця висловила Ірану серйозне занепокоєння з приводу досліджень і розробок, які можуть бути використані для виробництва ядерної зброї, повідомляє Axios із посиланням на обізнані джерела зі США та Ізраїлю.

Згідно зі співрозмовниками порталу, приблизно в березні розвідувальні служби США та Ізраїлю отримали інформацію, яка свідчить про те, що іранські вчені займаються комп'ютерним моделюванням і дослідженнями в галузі металургії, які можуть бути використані для розробки ядерної зброї.

"Офіційні особи побоюються, що це може бути частиною таємних зусиль Ірану використати період, що передує президентським виборам у США, для просування до створення ядерної зброї", - зазначає портал.

За словами джерел Axios, адміністрація Байдена кілька тижнів тому передала іранцям свої побоювання через третю країну, а також прямими каналами.

У відповідь було отримано пояснення іранців, що жодних змін у політиці не відбулося і вони не працюють над створенням ядерної зброї.

Американський чиновник заявив порталу, що послання, яке США надіслали іранцям, було ефективним, але додав, що, як і раніше, існують серйозні побоювання щодо іранської ядерної програми.

"Ми не бачимо ознак того, що Іран наразі робить ключові дії, які були б необхідні для створення випробуваного ядерного пристрою", - сказав Axios американський чиновник.

"Ми неймовірно серйозно ставимося до будь-якої ядерної ескалації з боку Ірану. І, як ясно дав зрозуміти президент, ми прихильні до того, щоб ніколи не дозволити Ірану отримати ядерну зброю, і ми готові використовувати всі елементи національної могутності для забезпечення такого результату", - додав він.

Раніше президент Ірану Масуд Пезешкіан відкинув звинувачення США і союзників у тому, що ядерна програма Ірану спрямована на створення ядерної зброї.

У статті, опублікованій у Tehran Times, він заявив: "Я хотів би наголосити, що оборонна доктрина Ірану не передбачає ядерну зброю, і настійно закликаю Сполучені Штати зробити висновки з минулих прорахунків і відповідним чином скоригувати свою політику".

Він нагадав, що саме США вийшли зі Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми (СВПД) і запровадили екстериторіальні односторонні санкції, чим "завдали шкоди нашій економіці на сотні мільярдів доларів".

У 2015 році "шістка" міжнародних посередників (Велика Британія, Німеччина, Китай, Росія, США, Франція) та Іран підписали СВПД, що передбачало зняття з Ірану санкцій в обмін на обмеження Тегераном ядерної програми. У травні 2018 року Дональд Трамп, який був тоді президентом США, вийшов із СВПД і відновив односторонні антиіранські санкції. У відповідь Тегеран почав поетапно скорочувати свої зобов'язання щодо обмеження ядерної програми в межах угоди.

Президент США Джо Байден заявив про готовність за певних умов повернутися в ядерну угоду.

У грудні минулого року МАГАТЕ поширило доповідь, у якій стверджувалося, що Іран нарощує запаси збагаченого урану. Це, як заявив у січні поточного року прессекретар глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля Петер Стано, викликає в ЄС велику стурбованість, і в Брюсселі вважають за необхідне повернутися до іранської ядерної угоди.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Іран
 

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