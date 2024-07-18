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В Іспанії посилять правила для медіа, щоб боротися з фейками
10:25 18.07.2024 |
У середу Іспанія оголосила про заходи, спрямовані на боротьбу з поширенням фейкових новин - ініціативу, яку консервативна опозиція країни як спробу цензури критично налаштованих ЗМІ.
Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".
Ця пропозиція з'явилася в той час, коли дебати про свободу ЗМІ та боротьбу зі шкідливим або оманливим контентом посилилися у зв'язку з виборами до Європейського парламенту та іншими виборами в Європі, Індії та Сполучених Штатах.
В Іспанії, як і в інших країнах, соціальні платформи, месенджери та відеододатки стають все більш впливовими в політичному дискурсі і можуть охопити аудиторію, набагато більшу, ніж традиційні ЗМІ.
Прем'єр Іспанії Педро Санчес сказав, що правила будуть спрямовані на всі засоби масової інформації. Вони приведуть іспанські правила у відповідність до закону про свободу ЗМІ, схваленого в ЄС у березні.
Цей закон покликаний регулювати діяльність ЗМІ, а також захищати журналістів від шпигунства з боку влади або примусу до розкриття джерел інформації, переконує уряд.
Санчес запропонував вимагати від ЗМІ ідентифікувати всіх акціонерів, які мають вплив на редакційну політику, вказувати суми, які вони отримують від реклами, що фінансується державою та третіми країнами, а також надавати прозорі дані про аудиторію.
Консервативна Народна партія поставила під сумнів своєчасність прийняття законопроєкту, оскільки він з'явився за два дні до того, як дружина Санчеса Бегонья Гомес має постати перед судом у справі про розслідування корупції.
Санчес відкинув звинувачення як фейкові новини, розкручені правими ЗМІ за підтримки опозиційних партій.
Консервативна Народна партія, найбільша в нижній палаті парламенту, заявила, що цей законопроєкт є "законом про цензуру", а Санчес "зараз прагне контролювати критичні ЗМІ".
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