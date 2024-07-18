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АНАЛІТИКА

Лукашенко розширив умови безвізу для 35 країн «недружньої» Європи

 

Білорусь з п'ятниці розширить умови безвізу для громадян 35 європейських країн на знак того, що Мінськ, можливо, прагне послабити напруженість у відносинах із Заходом.

Про це рішення повідомив Державний прикордонний комітет Білорусі, пише "Європейська правда".

З 8 ранку 19 липня громадяни 35 країн, серед яких Німеччина, Велика Британія і Франція, зможуть в'їжджати до Білорусі без віз через усі автодорожні та залізничні міжнародні пункти пропуску.

Вони зможуть перебувати на території Білорусі без візи не більше як тридцять діб з моменту дня в'їзду, сказано у повідомленні. Кількість днів перебування в Білорусі за безвізом не має перевищувати 90 днів у календарному році. Ці умови діятимуть до кінця року.

Дотепер громадяни європейських країн могли скористатись умовами безвізового в'їзду, якщо прибували в Білорусь через аеропорти.

Чинний режим безвізового в'їзду через наземні пункти пропуску для громадян Латвії, Литви, Польщі та інших країн також зберігається.

У МЗС Білорусі заявили, що Лукашенко підтримав зміни безвізу для європейських громадян "з метою подальшої демонстрації відкритості та миролюбності нашої країни".

Білорусь перебуває під західними санкціями після того, як самопроголошений президент Александр Лукашенко дозволив Росії використати білоруську територію для відправки тисяч військових в Україну в 2022 році.

Лукашенко регулярно звинувачує Захід у тому, що він намагається втягнути Білорусь у війну. Утім, нещодавно йому довелось піти Заходу на поступки та звільнити деяких політв'язнів.

Минулого тижня Лукашенко заявив, що наказав відвести розгорнуті на кордоні з Україною війська, стверджуючи, що напруженість там спала.
Ключові теги: Білорусь
 

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