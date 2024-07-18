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АНАЛІТИКА

Дедалі більше округів відзначають уповільнення економічної активності США - Beige Book

 

Економічна активність у більшості регіонів Сполучених Штатів продовжила зростати слабкими (slight) або стриманими (modest) темпами в період з кінця травня до початку липня, йдеться в опублікованому в середу Федеральною резервною системою (ФРС) регіональному огляді, який за кольором обкладинки називають Beige Book ("Бежева книга").

У семи з дванадцяти округів спостерігалося посилення активності, тоді як п'ять округів (на три більше, ніж у попередньому огляді) повідомили про збереження колишньої ситуації в економіці або про її погіршення.

Споживчі витрати слабо змінилися за минулий звітний період. У деяких округах було зафіксовано зниження продажу автомобілів через кібератаки на дилерські центри і високі ставки за автокредитами. У більшості регіонів відзначався слабкий попит на споживчі та корпоративні кредити.

Тим часом активність у туристичній галузі стабільно зростала і загалом відповідала сезонним очікуванням. У секторі житлової та комерційної нерухомості ситуація змінилася слабо. У сільському господарстві умови були неоднорідними по країні і залежали від посух в окремих регіонах.

"Респонденти загалом очікували сповільнення зростання економіки в найближчі пів року на тлі невизначеності навколо президентських виборів, внутрішньої політики, геополітичних конфліктів та інфляції", - йдеться в огляді.

Зайнятість загалом по країні слабко зросла, зазначається у звіті. У деяких округах зафіксовано зниження зайнятості в переробній промисловості через спад нових замовлень, до того ж по всій країні спостерігалися проблеми з пошуком кваліфікованих кадрів.

Зарплати зростають загалом стриманими або помірними (moderate) темпами, хоча в деяких округах темпи зростання оплати праці почали сповільнюватися.

За звітний період ціни збільшилися стримано, а в кількох округах респонденти охарактеризували темпи як слабкі. Майже у всіх регіонах США ритейлери пропонували знижки, а покупці воліли купувати менше товарів, надавали перевагу найнеобхіднішим покупкам. У більшості округів виробники відзначали стабілізацію цін на сировину.

Огляд Beige Book формується на основі результатів опитувань дванадцяти ФРБ і традиційно публікується приблизно за два тижні до засідання Федеральної резервної системи. Інформацію, використану під час складання цьогорічного звіту, було зібрано до 8 липня включно та опрацьовано ФРБ Річмонда.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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