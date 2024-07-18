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АНАЛІТИКА

США відреагували на рішення Китаю припинити консультації щодо контролю за озброєнням

 

Державний департамент США прокоментував рішення Китаю призупинити консультації із США щодо контролю над озброєннями.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер.

Він зазначив, що це рішення китайської сторони підриває стратегічну стабільність.

"Цей крок, до якого вони вдалися, прикрий. Китай вирішив наслідувати приклад Росії, стверджуючи, що взаємодія у сфері контролю над озброєннями не може тривати, коли існують інші проблеми у двосторонніх відносинах. Ми вважаємо, що такий підхід підриває стратегічну стабільність", - підкреслив Міллер.

Також, за його словами, такий крок "збільшує ризик виникнення динаміки гонки озброєнь".

Водночас США залишатимуться відкритими для розробки і впровадження конкретних заходів зі зменшення ризиків разом з Китаєм, однак для цього потрібна згода китайської сторони, додав Міллер.

Напередодні Китай оголосив, що через продовження американською стороною продажів зброї Тайваню ухвалив рішення призупинити консультації із США щодо контролю над озброєннями.

Раніше цього тижня двопартійний комітет Конгресу США у листі до Білого дому висловлював побоювання з приводу того, що Росія може ділитися з Китаєм інформацією про протидію американській зброї, з якою її військові мали справу на полі бою в Україні.

Після саміту НАТО у Вашингтоні офіційний Пекін обурився через його рішення, де Китай назвали вирішальною силою, що сприяє війні Росії проти України.
Ключові теги: США, Китай
 

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