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Російським компаніям дедалі важче отримувати гроші від Китаю, - Bloomberg
08:59 18.07.2024 |
Після останнього пакета санкцій США стало дуже важко або навіть неможливо здійснювати прямі платежі з Китаю в Росію, навіть з використанням юаня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Топ-менеджери трьох російських експортерів сировини сказали агентству, що торгівля з Китаєм стала азартною грою, оскільки прямі платежі в юанях все частіше заморожуються або відкладаються.
У деяких китайських покупців російських сільськогосподарських товарів цього місяця також виникли проблеми з платежами, повідомив представник російської сільськогосподарської фірми.
Проблема стосується не лише таких товарів, як метали та сільське господарство, а й інших галузей промисловості. Асоціація російських автомобільних дилерів минулого тижня попередила, що імпорт транспортних засобів і автозапчастин з Китаю, нині основного постачальника країни, може припинитися через збої з розрахунками.
Ці затримки відбулися після того, як у червні США розширили параметри для визначення того, чи варто вводити вторинні санкції, розширивши визначення військово-промислової бази Росії.
Агентство пише, що у липневому звіті про макроекономічні та фінансові тенденції центральний банк РФ зазначив, що він спостерігав "зниження ступеня відкритості в російській економіці, що відображається у зниженні частки імпорту та експорту у ВВП, а також у збільшенні ролі внутрішнього попиту та виробництва".
За даними Bloomberg, з кінця минулого року Росія також відчуває труднощі в операціях з іншими великими торговими партнерами, включаючи Об'єднані Арабські Емірати та Туреччину, оскільки тиск США на кредиторів уповільнює операції. Торгівля з Індією також зіткнулася з перешкодами, оскільки рупія не є повністю конвертованою.
Головний торговий партнер РФ
Китай став головним торговим партнером Росії після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Відтоді торгівля між двома країнами зросла більш ніж на 60%, до 240 мільярдів доларів у 2023 році, причому Росія випередила Німеччину, Австралію та В'єтнам у списку головних торговельних партнерів Пекіна, свідчать дані китайської митниці. Зараз на юані припадає близько 40% експортно-імпортних платежів Росії і більше половини вартості на російському валютному ринку.
Ефект американських санкцій
Хоча Китай не приєднався до Заходу в запровадженні санкцій проти Росії, платежі між двома країнами стикаються з перешкодами з грудня, коли США погрожували накласти додаткові санкції на банки, які сприяють торгівлі з російською військовою промисловістю. Російські компанії повідомили місцевим ЗМІ в червні, що проблему було вирішено за допомогою невеликих регіональних банків після того, як російський диктатор Володимир Путін зустрівся з главою Китаю Сі Цзіньпіном у травні, але потім США розширили свої критерії санкцій.
"Санкції США і загроза вторинних санкцій вже призвели до зростання кількості банків у Китаї, які не хочуть здійснювати платежі та зовнішньоторговельні розрахунки з Росією", - сказав російський аналітик Олександр Потавін.
Проте ті, хто часто стикається з проблемами, можуть знайти альтернативні способи оплати, в тому числі за допомогою криптовалют або маршрутизації транзакцій через колишні радянські республіки, такі як Казахстан чи Узбекистан, навіть якщо це збільшує витрати.
"Явного обвалу імпорту через відставання ми поки не бачимо, але імпорт в рублях вже почав знижуватися", - сказав Дмитро Польовий, інвестиційний директор московської Astra Asset Management, маючи на увазі затримки в обробці платежів. Імпорт в рублях як частка ВВП "помітно знижується після відновлення в 2023 році".
Торгівля все ще відбувається, але вона, звичайно, дорожча через значно збільшені витрати на здійснення платежів, сказало одне з джерел Bloomberg.
Сприяння Китаю російській війні проти України
У декларації вашингтонського саміту НАТО йдеться, що Китай став вирішальним чинником, що сприяє війні Росії проти України. У зв'язку з цим Альянс закликав Китай припинити будь-яку матеріальну та політичну підтримку військових зусиль РФ. Китай відповів НАТО критикою.
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