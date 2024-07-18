Майже дві третини демократів хочуть, щоб Байден знявся з виборів, - AP

Майже дві третини демократів вважають, що президент Джо Байден повинен вийти з президентських перегонів і дозволити своїй партії висунути іншого кандидата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

Нове опитування, проведене Центром досліджень суспільних відносин AP-NORC, різко підірвало заяву Байдена про те, що "пересічні демократи" все ще з ним, навіть якщо деякі "великі імена" відвертаються від нього.

До того ж дане опитування показало, що лише близько 3 з 10 демократів абсолютно або дуже впевнені, що президент досі має розумові здібності, необхідні для ефективної роботи на посаді президента, що дещо менше, ніж 40% в опитуванні AP-NORC в лютому.

Ці дані підкреслюють виклики, з якими стикається 81-річний президент, намагаючись заглушити заклики всередині власної партії вийти з перегонів і переконати демократів, що він є найкращим кандидатом для перемоги над основним опонентом і колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Видання зауважило, більша частина опитування проводилась переважно до суботнього замаху на Трампа на передвиборчому мітингу в Пенсильванії.

Невідомо, чи вплинула стрілянина на погляди людей на Байдена, але невелика кількість опитувань, завершених після стрілянини, не дала жодних ранніх ознак того, що його перспективи покращилися.

Нагадаємо, що позиція Байдена почала просідати після невдалих дебатів з Трампом. Відтоді у Демократичній партії заявили, що Байдену слід відмовитися від участі у цьогорічних президентських виборах, оскільки шанси перемогти опонента дорівнюють нулю.

Натомість Байден наполіг, що не планує залишати виборчу кампанію. Глава Білого дому навіть написав листа демократам. В листі він намагався придушити внутрішньопартійний бунт проти його кампанії.

Однак нещодавно Байден таки пояснив, за якої умови може знятися з виборів президента США.