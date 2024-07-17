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Китай припиняє консультації зі США щодо контролю над озброєннями
14:38 17.07.2024 |
Уряд Китаю через продовження американською стороною продажів зброї Тайваню ухвалив рішення призупинити консультації зі Сполученими Штатами з питань контролю над озброєннями та нерозповсюдження.
Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Китай прийняв рішення призупинити черговий раунд консультацій із контролю над озброєннями та нерозповсюдження зі Сполученими Штатами», - заявив Лінь.
За його словами, причиною цього є продовження продажів американської зброї Тайваню попри рішучі протести Китаю та неодноразові заяви китайської сторони на всіх рівнях про неприйнятність для Пекіна таких дій.
«Відповідальність за те, що сталося, лежить повністю на американській стороні. Пекін готовий підтримувати відповідні контакти з Вашингтоном на основі взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідного співробітництва», - зазначив дипломат.
Він закликав Сполучені Штати поважати основні інтереси Китаю і створити умови, необхідні для діалогу та консультацій між двома країнами.
Китай вважає демократично керований Тайвань власною бунтівною провінцією, для «возз'єднання» якої з материком погрожує застосувати армію. США, як і більшість країн світу, не мають офіційних відносин із Тайванем, але підтримують зв'язки з урядом острова і постачають йому озброєння для захисту на випадок нападу Китаю.
Як повідомляв Укрінформ, уряд Тайваню підвищив застереження для своїх громадян стосовно поїздок до Китаю, закликавши не їхати туди без крайньої потреби. Це сталося після того, як Пекін погрожував стратити тих, кого вважають «затятими» прихильниками незалежності Тайваню.
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