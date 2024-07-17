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Німецький оборонний стартап Helsing відкриє філію в Естонії
14:08 17.07.2024 |
Нещодавно створена німецька оборонна компанія Helsing, яка за короткий час стала одним із лідерів у розробках із застосування штучного інтелекту у військових цілях, планує інвестиції в оборонну промисловість країн Балтії та відкриє філію в Естонії.
Як передає Укрінформ, про це повідомив естонський мовник ERR.
Helsing планує у найближчі 2-3 роки інвестувати в країни Балтії 70 млн євро. «У нас вже були зустрічі з урядом та Міністерством оборони Естонії для обговорення того, як наше програмне забезпечення може бути корисним для Естонії», - сказав співзасновник Helsing Гундберт Шерф.
За його словами, штучний інтелект дозволяє підвищити автономність дронів, тим самим знизивши ефективність засобів радіоелектронної боротьби, які застосовуються для створення перешкод на лінії зв'язку між безпілотником та його оператором.
«Росія протягом останнього року досить успішно застосовувала радіоелектронну боротьбу. Вони створюють перешкоди у зв'язку, сильно ускладнюючи застосування дронів для пошуку об'єктів на полі бою. Наше програмне забезпечення може встановлюватися на дрони, і тоді дрон сам впорається із завданням пошуку. Це підвищує їхню захищеність щодо перешкод та РЕБ, дрони можуть успішно літати та обмінюватися інформацією з артилерією», - пояснив Шерф.
Заснований 3,5 роки тому Helsing до теперішнього часу став одним із найбільших оборонних стартапів, вартість якого оцінюється в 5 млрд євро. «Ми використовуємо штучний інтелект для обробки великої кількості даних та їх аналізу на полі бою, де вони виникають», - пояснив Шерф профіль роботи компанії.
Підприємство представлене у багатьох європейських країнах, зокрема в Україні, де його програмне забезпечення застосовується у бойових умовах.
Як повідомляв Укрінформ, на початку травня, керівництво Міноборони України та співзасновник компанії Helsing Гундберт Шерф обговорили можливості інтеграції рішень з використанням штучного інтелекту до існуючого програмного забезпечення української армії.
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