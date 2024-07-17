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Президент Аргентини розпустив розвідувальну службу
14:00 17.07.2024 |
Президент Аргентини Хав'єр Мілей розпустив Федеральну агенцію розвідки і розпорядився створити замість неї чотири нові спеціалізовані структури під контролем Державної служби розвідки (SIDE).
Як передає Укрінформ, про це повідомляє La Nacion.
В указах президента розвідувальна служба звинувачується у неефективності, що веде до "дискредитації демократичних інститутів".
Адміністрація президента Мілея заявила у соцмережах, що проведений аудит засвідчив, що Федеральна агенція розвідки займалася не захистом народу країни, а внутрішнім стеженням, переслідуванням опозиції та торгівлею впливом.
В указах, підписаних Мілеєм як керівником уряду, згадуються провали розвідки протягом останніх 30 років. Серед них - вибух біля єврейського культурного центру у Буенос-Айресі в 1994 році, коли загинули 85 людей, вбивство генерального прокурора Альберто Нісмана у 2015 році та замах на колишнього президента Крістіну Кіршнер у 2022 році.
Зазначається, що у 2015 році в Аргентині вже проводили реформу розвідувальної служби - тоді було створено Федеральне агентство розвідки замість Секретаріату розвідки країни.
Як повідомляв Укрінформ, Сенат Аргентини - верхня палата Національного конгресу країни - відхилив пакет реформ президента Хав'єра Мілея про дерегуляцію економіки, що стало суттєвою невдачею для його амбітних планів щодо економічних перетворень.
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