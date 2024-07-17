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Єврогрупи Орбана і «АдН» не отримали керівних посад у Європарламенті
11:51 17.07.2024 |
Європейський парламент напередодні, 16 липня, не підтримав призначення на посади віцепрезидентів представників двох нових ультраправих груп - "Патріотів за Європу" Віктора Орбана та "Європи суверенних націй" на чолі з "Альтернативою для Німеччини" ("АдН").
Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Euronews.
З чотирнадцяти віцепрезидентських посад у Європарламенті одинадцять обрали в першому турі голосування: п'ять - від лівоцентристських соціалістів і демократів, три - від Європейської народної партії, дві - ліберальної групи Renew Europe і одну - від "Зелених".
М'яким євроскептикам із "Європейських консерваторів і реформістів" (ЄКР), яких очолює прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, в другому турі голосування вдалося отримати два віцепрезидентських місця - на одне більше, ніж у попередньому скликанні.
Останнє, чотирнадцяте місце віцепрезидента отримав представник "Лівих".
Натомість ані "Патріоти за Європу" на чолі з Жорданом Барделлою з "Національного об'єднання", ні "Європа суверенних націй" з "Альтернативи для Німеччини" не будуть представлені в бюро Європарламенту, яке формує його регламент і бюджет.
Минулого тижня в Європейській народній партії - найбільшій групі Європарламенту - підтвердили, що ведуть переговори з іншими центристськими групами, аби не допустити крайніх правих і "друзів Путіна" до впливових посад.
Представник "Патріотів" назвав ці зусилля "недемократичними" та образою для "мільйонів європейських громадян, які мають право бути почутими".
"Європа суверенних націй" налічує 28 євродепутатів із дев'яти країн і була утворена "АдН", яку виключили з ультраправої групи "Ідентичність і демократія" через скандали. А до "Патріотів за Європу" увійшли депутати від партій Віктора Орбана та Марін Ле Пен. Наразі це третя за величиною сила в парламенті, яка налічує 84 депутати.
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