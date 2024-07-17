Байден має намір реформувати Верховний суд США, який наділив Трампа імунітетом - CNN

Президент США розглядає можливість реформування Верховного суду, насамперед стосовно обмеження терміну повноважень дев'ятьох суддів, які зараз працюють безстроково.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.

За їхньою інформацією, президент США також хоче внесення змін до етичного кодексу суддів, який передбачатиме механізм примусу до його дотримання, чого немає в чинному документі.

Окрім того, за даними джерел, в адміністрації Байдена обговорюють можливість внесення поправки до конституції, яка б скасувала рішення суду, ухвалене цього місяця стосовно президентського імунітету, що звільнило експрезидента Трампа від кримінального переслідування за низкою обвинувачень.

Зазначається, що ці реформи потребують схвалення Конгресу, а поправка до конституції - ще й ратифікації багатьма штатами.

Якщо зміни будуть ухвалені, це буде однією з найвагоміших реформ найвищої судової інстанції США за останні десятиліття. Ліберальні законодавці, зауважує CNN, закликали Байдена до цих дій протягом останніх років.

Як повідомляв Укрінформ, Верховний суд США постановив, що Трамп отримує «певний імунітет» від кримінального переслідування за дії, які він вчинив під час свого президентства. Шість консервативних суддів проголосували «за», троє ліберальних - «проти».