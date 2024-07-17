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АНАЛІТИКА

Тайванські компанії переміщують ланцюжки поставок із Китаю до Індії

 

Тайванські компанії на тлі зростання напруженості в торгівлі між великими економіками світу переміщують ланцюжки поставок із Китаю до Індії.

Про це із посиланням на голову Тайванської ради розвитку зовнішньої торгівлі Джеймса Хуана пише Reuters, передає Укрінформ.

За даними Хуана, зважаючи на посилення торговельного конфлікту між Сполученими Штатами та Китаєм тайванські виробники переорієнтовуються на Індію, про що свідчать показники зростання прямих іноземних інвестицій (ПІІ) Тайваню в Індію до понад $665 мільйонів за п'ять років із 2017-го по 2023-й, тоді як за десятиліття до того, з 2006 по 2017 рік, ці ж ПІІ становили лише близько $277 мільйонів.

«Вочевидь, усе більше тайванських компаній переміщують ланцюжки постачання з Китаю та створюють їх в Індії», - зазначив Хуан.

Індія, як і більшість країн світу, не має офіційних зв'язків із Тайванем, який Китай вважає своєю бунтівною провінцією, але Нью-Делі і Тайбей встановили тісну ділову співпрацю на тлі зацікавленості Індії ​​в більших інвестиціях тайванських виробників мікросхем, а їх двостороння торгівля минулого року склала $10,1 мільярда.

Тайванська Powerchip Semiconductor Manufacturing цього року в партнерстві з індійською Tata Group почала будівництво першого в Індії заводу з виробництва напівпровідників у західному штаті Гуджарат.

Тайванська сторона також проводить навчальні програми для індійських студентів і талановитої молоді з виробництва напівпровідникових мікросхем.

Як повідомляв Укрінформ, американський виробник мікросхем Entegris уклав попередню угоду з адміністрацією президента Байдена про державне фінансування в обсязі до 75 млн доларів нового підприємства в Колорадо-Спрінгс.
 

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