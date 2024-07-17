Фінансові новини
- |
- 17.07.24
- |
- 10:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Тайванські компанії переміщують ланцюжки поставок із Китаю до Індії
10:16 17.07.2024 |
Тайванські компанії на тлі зростання напруженості в торгівлі між великими економіками світу переміщують ланцюжки поставок із Китаю до Індії.
Про це із посиланням на голову Тайванської ради розвитку зовнішньої торгівлі Джеймса Хуана пише Reuters, передає Укрінформ.
За даними Хуана, зважаючи на посилення торговельного конфлікту між Сполученими Штатами та Китаєм тайванські виробники переорієнтовуються на Індію, про що свідчать показники зростання прямих іноземних інвестицій (ПІІ) Тайваню в Індію до понад $665 мільйонів за п'ять років із 2017-го по 2023-й, тоді як за десятиліття до того, з 2006 по 2017 рік, ці ж ПІІ становили лише близько $277 мільйонів.
«Вочевидь, усе більше тайванських компаній переміщують ланцюжки постачання з Китаю та створюють їх в Індії», - зазначив Хуан.
Індія, як і більшість країн світу, не має офіційних зв'язків із Тайванем, який Китай вважає своєю бунтівною провінцією, але Нью-Делі і Тайбей встановили тісну ділову співпрацю на тлі зацікавленості Індії в більших інвестиціях тайванських виробників мікросхем, а їх двостороння торгівля минулого року склала $10,1 мільярда.
Тайванська Powerchip Semiconductor Manufacturing цього року в партнерстві з індійською Tata Group почала будівництво першого в Індії заводу з виробництва напівпровідників у західному штаті Гуджарат.
Тайванська сторона також проводить навчальні програми для індійських студентів і талановитої молоді з виробництва напівпровідникових мікросхем.
Як повідомляв Укрінформ, американський виробник мікросхем Entegris уклав попередню угоду з адміністрацією президента Байдена про державне фінансування в обсязі до 75 млн доларів нового підприємства в Колорадо-Спрінгс.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Мішель відповів на лист Орбана: не ваша роль представляти ЄС на міжнародній арені, і ми не говоримо про Україну без України
|Шмигаль анонсував будівництво в Україні патронного заводу й виробництво штурмових гвинтівок у співпраці з Чехією
|Рада скасувала переведення годинників на «літній» час. Законопроєкт розглядали понад 3 роки
|Порошенко вніс заставу в 9 млн грн за ексрозвідника Червінського
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Байден розповів, за якої умови може знятися з виборів президента США
|Байден має намір реформувати Верховний суд США, який наділив Трампа імунітетом - CNN
|Тайванські компанії переміщують ланцюжки поставок із Китаю до Індії
|Японія планує надати Україні кредит на $3,3 мільярда від заморожених активів РФ
|Apple відкрила свою платіжну технологію Apple Pay для конкурентів в ЄС
|Ціни на житло у Китаї падають рекордними темпами за останні 9 років
Бізнес
|Ілон Маск анонсував імплантацію чипа Neuralink другому пацієнту та хоче наділити людей надздібностями
|Штучний інтелект починає забирати роботу у фрилансерів: Попит на перекладачів упав на 40%
|Samsung Galaxy Ring дебютує за 399 доларів
|Apple стала першою компанією, чия капіталізація досягла 3,5 трильйона доларів
|Fiat презентував новий кросовер Grande Panda
|Без проколу пальця: лазерний пластир розповість про стан здоров'я під час діабету
|Європа повертається у космос: ракета-носій Ariane 6 нарешті здійснила перший політ