Байден розповів, за якої умови може знятися з виборів президента США

Чинний президент США Джо Байден заявив, що може знятися з президентських виборів, які пройдуть цьогоріч. Причиною цього може бути проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Байдена CBS News.

Американський лідер зазначив, що готовий відмовитися від президентських перегонів за умови, що лікарі скажуть про проблеми з його здоров'ям.

"Якби в мене виявили якесь захворювання, якби хтось, лікарі, прийшли й сказали, що у вас така проблема", - сказав він.

Варто зазначити, що між 81-річним демократом Джо Байденом та 78-річним республіканцем Дональдом Трампом точаться суперечки щодо віку опонентів та як це впливає на здатність очолювати країну.