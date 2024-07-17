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Угорщина єдина з країн ЄС не підписала заяву із засудженням Росії у Радбезі ООН
23:29 16.07.2024 |
Угорщина стала єдиною країною Євросоюзу, яка не підписала спільну заяву пів сотні держав із засудженням РФ у Раді Безпеки ООН.
Це випливає із переліку підписантів, який оприлюднив постпред України в ООН Сергій Кислиця, повідомляє "Європейська правда".
Росія скликала у вівторок Радбез ООН на тему "Багатостороннє співробітництво в інтересах більш справедливого, демократичного та сталого світового порядку".
У спільній заяві п'яти десятків країн, яку серед держав ЄС не підписала лише Угорщина, сказано, що тема дебатів є ще однією яскравою демонстрацією лицемірства Росії на тлі її брутальної загарбницької війни проти України.
Заява стверджує, що сьогоднішнє засідання не має відволікати увагу міжнародної спільноти від кричущих порушень Росією Статуту ООН та зловживань Радою Безпеки ООН.
На засіданні Радбезу на рівні міністрів, яке скликала головуюча у цьому органі Росія, та яке веде глава зовнішньополітичного відомства РФ Сергєй Лавров, від ЄС на рівні міністрів присутній лише керівник МЗС Угорщини Петер Сійярто.
Нагадаємо, шість країн ЄС вирішили бойкотувати міністерські зустрічі Євросоюзі на час головування Угорщини на знак протесту проти поведінки угорського прем'єра Віктора Орбана після його "миротворчих" візитів.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит колегії комісарів в Угорщину і відкоригувала рівень представництва на засіданнях під угорським головуванням.
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