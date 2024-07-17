МВФ зберіг оцінку зростання ВВП світової економіки у 2024 р. на рівні 3,2%

Міжнародний валютний фонд (МВФ) залишив без змін оцінку динаміки зростання світової економіки на рівні 3,2%, зберігши свій квітневий прогноз, свідчать дані оновленого липневого огляду світової економіки (World Economic Outlook Update: The Global Economy in a Sticky Spot), опублікованому фондом у вівторок.

У квітні фонд підвищував свій прогноз до поточних параметрів для світової економіки - з 3,1%.

Прогноз зростання світової економіки на наступний рік поліпшено на 0,1 в.п. - до 3,3%.

Прогноз щодо глобальної інфляції на 2024 рік залишився колишнім - 5,9%, на 2025 рік знижено на 0,1 в.п. - до 4,4%. Фонд підвищив прогнози щодо інфляції в країнах із розвиненою економікою у 2024 році до 2,7% з 2,6%, у 2025 році - до 2,1% з 2%. Прогноз щодо країн із ринком, що формується, і країн, що розвиваються, знижено на 0,1 в.п. у поточному році - до 8,2% і на 0,2 в.п. у 2025 році - до 6%.

Прогноз зростання обсягу світової торгівлі на 2024-2025 роки підвищено на 0,1 в.п., до 3,1% і 3,4% відповідно.

МВФ очікує зростання середньої ціни нафти 2024 року на 0,8% порівняно з раніше очікуваним зниженням на 2,5%, до $81,26/бар. (попередня оцінка - $78,61/бар.), 2025 року очікує на її зниження на 6% (раніше оцінював зниження на 6,3%), до $76,38/бар. (було $73,68/бар.).

Фонд підвищив у 2024-2025 роках на 0,1 в.п. прогноз зростання економік країн із ринком, що формується, і країн, що розвиваються, до 4,3% щорічно. Оцінку зростання розвинених залишив без змін - 1,7% поточного року і 1,8% наступного.

Прогноз зростання економіки Китаю підвищено на 0,4 в.п. на кожен рік - до 5% і 4,5%.

Оцінку зростання ВВП Індії поліпшено на 2024 рік на 0,2 в.п. - до 7%, на 2025 рік збережена на рівні 6,5%.

Прогноз зростання економіки Бразилії у 2024 році знижено на 0,1 в.п. - до 2,1%, у 2025 році - підвищено на 0,3 п.п., до 2,4%.

Економіка США, на думку МВФ, поточного року зросте на 2,6% (попередній прогноз - 2,7%), 2025 року - на 1,9% (прогноз збережено).

МВФ підвищив прогноз зростання ВВП країн єврозони в поточному році на 0,1 в.п. - до 0,9%, у 2025 році, як і раніше, очікує зростання на 1,5%.

Щодо ВВП Німеччини оцінка залишилася незмінною - зростання на 0,2% і 1,3% відповідно. Прогноз зростання економіки для Іспанії на поточний рік підвищено на 0,5 в.п., до 2,4%, у 2025 році, як і раніше, очікується зростання на 2,1%. Для ВВП Франції оцінку підвищено на 0,2 в.п., до 0,9%, поточного року і знижено на 0,1 в.п., до 1,3%, наступного. Щодо економіки Італії прогноз на 2024 рік залишився колишнім - 0,7% зростання, на 2025 рік прогноз підвищено на 0,2 п.п., до 0,9%.

МВФ також підвищив оцінку зростання ВВП Великої Британії - на 0,2 в.п. у 2024 році, до 0,7%, прогноз на 2025 рік залишився на рівні 1,5%.

Прогноз щодо зростання ВВП Японії на поточний рік знижено з 0,9% до 0,7%, на 2025 рік збережено на рівні 1%.

Щодо російської економіки фонд зберіг прогноз на попередньому рівні - з очікуванням зростання на 3,2%. У квітні фонд підвищував свій прогноз щодо РФ до поточних параметрів з 2,6%. Водночас фонд знизив свою оцінку зростання російської економіки у 2025 році - до 1,5% з 1,8%.