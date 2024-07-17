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АНАЛІТИКА

Санду залишається лідеркою рейтингів для першого туру президентських виборів

 

Найбільше опитаних мешканців Молдови планують голосувати на президентських виборах цієї осені за чинну президентку Маю Санду - показник її підтримки майже вдвічі вищий, аніж у проросійського лідера соціалістів Ігоря Додона.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати дослідження громадської думки від IRI.

Респондентів запитали, за якого кандидата вони збираються голосувати на президентських виборах восени 2024 року.

34% відповіли, що голосуватимуть за Маю Санду, 18% - за лідера Партії соціалістів Ігоря Додона. Інші кандидати мають 5% або менше, у тому числі лідер популістської та підтримуваної РФ політсили Ілан Шор.

Санду залишається лідеркою рейтингів для першого туру президентських виборів

 

Не визначилися з відповіддю 16% і не пішли б на голосування 4% опитаних.

У Кишиневі відрив між Санду і Додоном ще більший - за них планують голосувати 39% і 10% відповідно, а за Шора серед мешканців столиці голосували би лише 1%.

Опитування за можливими розкладами у другому турі не проводили.

Нагадаємо, інше опитування, збір даних для якого проводили у лютому, засвідчило, що більшість мешканців Молдови не хотіли б обирати Санду на другий термін, та що у другому турі Санду програла би Додону.

В опитуванні поставили запитання також про парламентські вибори.

Якби голосування проводилося найближчими вихідними, 33% голосували би за партію Санду "Дія і солідарність", за "Партію соціалістів" -15%, за партію олігарха-втікача Ілана Шора "Шанс" - 9%. Не пішли б голосувати 8% опитаних, а не визначилися з відповіддю 14%.

Санду залишається лідеркою рейтингів для першого туру президентських виборів

 

Нагадаємо, одночасно з президентськими виборами у Молдові планують референдум щодо ставлення громадян до вступу у ЄС. Опитування на цю тему свідчили, що думки у суспільстві щодо необхідності такого референдуму на той момент ділилися майже навпіл.
Ключові теги: Молдова
 

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