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Путіну бракує грошей на війну: Російська влада різко підвищить податок на іномарки
15:58 16.07.2024 |
Доступність автомобілів у Росії опустилася до історичного мінімуму, але влада хоче зробити їх ще дорожчими, щоб поповнити бюджет, підтримати російський автопром і стимулювати китайські концерни розвивати виробництво в Росії.
Так, із 1 жовтня в Росії планується підвищити утилізаційний збір на автомобілі - на 70-85%, а потім індексувати ще на 10-20% на рік до 2030 року, пише The Moscow Times із посиланням на проєкт ухвали російського уряду.
Цей збір сплачується з усіх машин, що ввозяться в країну, і залежить від їх віку і потужності двигуна: що вони більше - то вищий збір. Підвищення збору буде перекладене у ціни (принаймні більша його частина).
Підвищення утилізаційного збору торкнеться всіх типів автотехніки. На найпопулярнішу в масового споживача категорію нових легкових автомобілів - з двигуном від 1 до 2 літрів - утильзбір пропонується збільшити на 85%, з 300,6 тис. руб. до 556 тис. руб.
У 2030 році він зросте в 3,9 раза - до 1,17 млн руб. Збір на автомобілі з двигунами 2-3 літри може з 1 жовтня зрости з 844,8 тис. до 1,56 млн руб., а на найпотужніші - з двигунами від 3,5 літра - з 1,2 млн до 2,2 млн руб. На автомобілі старше трьох років утильзбір буде ще вищим.
Ввезення імпортних авто у РФ ускладнять
Фізособи збережуть право ввозити автомобілі для особистого користування з двигуном до 3 літрів за пільговою ставкою - вона не підвищуватиметься.
Проте правила ввезення вже посилені - за цією ставкою можна ввезти лише один автомобіль на рік і потім ще 12 місяців його не можна передавати іншому власнику.
Крім того, значна частина автомобілів, що ввозяться через країни Євразійського Союзу - а це найлегший і найвигідніший шлях паралельного імпорту марок європейських, американських, корейських та китайських брендів, не підпадають під правила ввезення для особистого користування - а отже, за них потрібно платити утильзбір за повну ставку.
Удар по китайському ринку
Рік тому утільзбір уже підвищувався майже в чотири рази - з 1 серпня 2023 року. Тоді китайські компанії, які ще тільки завойовували російський ринок, взяли більшу частину тягаря на себе: так, китайці давали знижки, порівняні з розміром підвищення.
Наразі вони контролюють понад 50% ринку (а в червні на китайські бренди припало 63% проданих нових легкових автомобілів), і не факт, що вони поведуться, як рік тому.
Зазначається, що утильзбір, а також інші платежі на користь держави, роблять дешевий китайський автомобіль в Росії вдвічі дорожчим за його початкову ціну.
Раніше повідомлялося, що зростання цін на автомобілі й дефіцит машин західних брендів, що пішли з Росії, призвело до незвичайної ситуації: машини з віком стають дорожчими. Так, автомобілі, куплені новими кілька років тому, зараз можна продати дорожче за їхню початкову ціну.
Також повідомлялося, що росіяни стали частіше брати кредити під заставу транспортних засобів: за п'ять місяців 2024 року громадяни РФ заклали в банках 858,2 тис. автомобілів, мотоциклів та мопедів, що на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
До того повідомлялося, що китайські бренди зайняли всі місця у п'ятірці найпопулярніших іномарок в Росії за підсумками 2023 року. Після виходу західних автовиробників з Росії частка китайських автомобілів у російському імпорті сягала 92%.
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