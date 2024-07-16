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Роберту Метсолу переобрали головою Європарламенту
14:39 16.07.2024 |
Новий склад Європейського парламенту на першому пленарному засіданні після виборів у вівторок, 16 липня, переважною більшістю голосів переобрав Роберту Метсолу президенткою.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У голосуванні за нового президента Європарламенту у Страсбурзі брали участь 623 депутати.
Метсола, яка представляє Європейську народну партію, отримала 562 голоси - суттєво більше за мінімально необхідні 312.
Її суперниця, представниця лівих Ірен Монтеро, отримала тільки 61 голос.
Метсола тепер виконуватиме обов'язки голови парламентського органу ЄС наступні два з половиною роки. Її можуть переобрати на ще стільки ж у січні 2027 року.
У першій промові після обрання президентка Європарламенту пообіцяла боротись за "Європу для всіх" та відстоювати "ідеали, які часом сприймаються як належне".
Нагадаємо, Роберта Метсола, яка представляє Мальту, очолювала Європарламент останні два роки, її обрали на цю посаду на початку 2022-го.
Вона стала першою з топпосадовців Євросоюзу, які приїхали до Києва після початку повномасштабної війни.
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