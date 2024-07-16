Наступного року Польща витрачатиме 5% ВВП на оборону

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пообіцяв, що наступного року його країна збільшить витрати на оборону до 5% ВВП.

Про це він розповів у розмові з Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Сікорський зазначив, що Польща зараз витрачає на оборону більше, ніж будь-яка інша країна НАТО, у співвідношенні до свого ВВП.

"Польща витрачає чотири відсотки (ВВП), і ми витрачатимемо п'ять наступного року. Ми номер 1 в НАТО, включаючи Сполучені Штати... тому що ми більше не перебуваємо в епосі вічного миру після холодної війни", - сказав міністр.

Однак, незважаючи на щедрі витрати Польщі, Сікорський застеріг від використання військових бюджетів як барометра. Як приклад він навів Ісландію. За його словами, незважаючи на те, що країна практично не має власного оборонного бюджету, вона все ще є активом через своє стратегічне розташування.

Він також зазначив, що підтримував тиск колишнього президента США Дональда Трампа на країни НАТО з метою збільшення витрат на оборону.

Нагадаємо, 23 країни НАТО досягли або перевищили цільовий показник витрат на оборону, Європа в цілому також витрачає на оборону більше 2% ВВП.

Раніше повідомлялось, що за 10 років російської війни проти України вшестеро більше держав-членів НАТО досягли витрачання понад 2% ВВП на оборону. Генсек НАТО говорив про понад 20 країн, чий внесок досяг цільового показника.