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АНАЛІТИКА

Politico: Понад 60 євродепутатів вимагають забрати в Угорщини право голосу в ЄС

 

Шістдесят три депутати Європарламенту вимагають від керівництва Європейського Союзу позбавити Угорщину права голосу в ЄС через дії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Текст листа опинився в розпорядженні Politico, повідомляє "Європейська правда".

Свого листа євродепутати скерували голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та голові Європарламенту Роберті Метсолі.

У ньому вони заявили, що прем'єр-міністр Угорщини "вже завдав значної шкоди, експлуатуючи і зловживаючи роллю головуючого в Раді (Євросоюзу. - Ред.)", зокрема "навмисно перекручував свої повноваження" під час візитів до Росії та Китаю.

"Це вимагає реальних дій, таких як призупинення права голосу Угорщини в Раді, оскільки практика показала, що просте словесне засудження цієї ситуації не має жодного ефекту", - додали євродепутати.

Листа підписали депутати Європарламенту з низки країн і парламентських груп, зокрема Європейської народної партії, Renew Europe та "Зелених".

Своєю чергою глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит колегії комісарів в Угорщину і відкоригувала рівень представництва на засіданнях під угорським головуванням.

Юридична служба Євросоюзу раніше встановила, що переговори угорського прем'єра з Путіним суперечать договорам ЄС. За даними ЗМІ, держави Європейського Союзу розглядають різні варіанти покарань для Угорщини.
Ключові теги: ЄС, Угорщина
 

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