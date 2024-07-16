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Politico: Понад 60 євродепутатів вимагають забрати в Угорщини право голосу в ЄС
12:28 16.07.2024 |
Шістдесят три депутати Європарламенту вимагають від керівництва Європейського Союзу позбавити Угорщину права голосу в ЄС через дії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.
Текст листа опинився в розпорядженні Politico, повідомляє "Європейська правда".
Свого листа євродепутати скерували голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та голові Європарламенту Роберті Метсолі.
У ньому вони заявили, що прем'єр-міністр Угорщини "вже завдав значної шкоди, експлуатуючи і зловживаючи роллю головуючого в Раді (Євросоюзу. - Ред.)", зокрема "навмисно перекручував свої повноваження" під час візитів до Росії та Китаю.
"Це вимагає реальних дій, таких як призупинення права голосу Угорщини в Раді, оскільки практика показала, що просте словесне засудження цієї ситуації не має жодного ефекту", - додали євродепутати.
Листа підписали депутати Європарламенту з низки країн і парламентських груп, зокрема Європейської народної партії, Renew Europe та "Зелених".
Своєю чергою глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит колегії комісарів в Угорщину і відкоригувала рівень представництва на засіданнях під угорським головуванням.
Юридична служба Євросоюзу раніше встановила, що переговори угорського прем'єра з Путіним суперечать договорам ЄС. За даними ЗМІ, держави Європейського Союзу розглядають різні варіанти покарань для Угорщини.
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