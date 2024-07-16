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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Орбан закликав ЄС відновити дипломатичні відносини з Росією, - Bild

 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю після того, як здійснив своє "миротворче" турне. Серед іншого, він запропонував ЄС відновити дипломатичні відносини з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

У листі Орбан навів свою "коротку оцінку" нещодавніх переговорів із лідерами України, Росії, Китаю, Туреччини та Дональдом Трампом і додав "деякі пропозиції для вашого розгляду".

"Загалом можна констатувати, що інтенсивність військового конфлікту в найближчому майбутньому радикально зросте", - заявив він.

У своєму листі Орбан закликає ЄС до переговорів із Китаєм про "мирну конференцію", відновлення дипломатичних відносин із Росією і "політичного наступу" на країни Півдня, чию "повагу ми втратили через нашу позицію щодо війни в Україні".

Потім він пише про свої переговори у США, які відбулися до замаху на Дональда Трампа. При цьому Орбан критикує чинного президента США Джо Байдена.

"Чинний президент докладає величезних зусиль, щоб залишитися в перегонах. Очевидно, що він не в змозі змінити нинішню провоєнну політику США, і тому від нього не можна очікувати нової політики", - заявив Орбан.

Головування Угорщини в ЄС та "мирна місія" Орбана

1 липня Угорщина на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, відомим своїми проросійськими поглядами, вступила в піврічне головування в Раді Європейського Союзу. Не минуло й кількох днів, як Орбан вирушив до низки країн із так званою "миротворчою місією".

2 липня він відвідав Київ, де закликав президента Володимира Зеленського припинити опір російській агресії, скласти зброю та сісти за стіл переговорів.

5 липня Орбан прибув до Москви, де провів переговори з президентом Путіним, а потім вирушив зі своєю "мирною" місією до Китаю.

Поїздки Орбана викликали різку критику з боку керівництва ЄС, оскільки не були узгоджені з Брюсселем. До того ж, він не мав повноважень виступати від імені всього блоку.

У відповідь на дії Орбана шість країн ЄС заявили про намір бойкотувати засідання Ради під час угорського головування. Крім того, міністри закордонних справ країн ЄС планують проігнорувати саміт у Будапешті, запланований на серпень.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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