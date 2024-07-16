Немає запчастин: Росіянам різко збільшать терміни ремонту автомобілів за страховкою

У Росії збільшать терміни ремонту автомобілів у рамках ОСАЦВ (страховий поліс, який покриває витрати винуватця ДТП, компенсує завдані ним збитки, - ред.) з 30 до 45 днів.

Російська урядова комісія із законопроєктної діяльності цього тижня схвалить відповідний законопроект, передає The Moscow Times із посиланням на джерело.

У пояснювальній записці до першої версії законопроєкту, підготовленої весною минулого року, сказано, що збільшити терміни необхідно, оскільки через проблеми з постачанням запчастин страхові компанії не вкладаються у відведені для ремонту 30 днів і платять за це штрафні санкції.

Так, згідно із законом про ОСАЦВ, якщо період ремонту затягується не з вини клієнта, страховик зобов'язаний виплатити неустойку в розмірі 0,5% від величини шкоди за кожен зайвий день.

Оскільки в поточній ситуації дотримання 30-денного терміну часто неможливе, страховики змушені розірвати договори зі станціями технічного обслуговування.

Урядова комісія не схвалила першу версію законопроєкту та відправила його на доопрацювання. У новому висновку вказується необхідність доповнити законодавчу ініціативу нормою, яка обмежить термін дії таких змін. Також це має стосуватись лише тих випадків, коли провести ремонт протягом 30 днів неможливо. Крім того, уряд закликав доповнити інструменти протидії зловживанню страховиками новою нормою.

Законопроєкт мають внести на розгляд Держдуми РФ протягом двох-трьох тижнів, а всі зауваження урядової комісії - врахувати на друге читання.

Як зазначається, у Росії існує проблема з пошуком запчастин на значну кількість автомобілів, виробники яких або згорнули бізнес у країні, або ніколи не відкривали своє виробництво.

Додаткові 15 днів враховують зміни у термінах поставок, обмежені запаси або відсутність у Росії запчастин до авто багатьох виробників, а також час на пошук вживаних запчастин прийнятної якості.

У травні цього рку повідомлялося, що в Росії в авторизованих сервісних центрах (АСЦ) Apple закінчилися оригінальні комплектуючі для iPhone і MacBook.

На початку липня стало відомо, що в Росії планують створити майданчик для виробництва аналогів оригінальних деталей для літаків Airbus та Boeing.