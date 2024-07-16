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АНАЛІТИКА

Латвія забороняє в'їзд автівок на білоруських номерах

 

З вівторка, 16 липня, легкові автомобілі з виданими в Білорусі реєстраційними номерами не зможуть в'їхати до Латвії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу латвійської Служби державних доходів.

Як пояснили у відомстві, згідно з запровадженими ЄС санкціями, заборонено ввозити до Євросоюзу з Білорусі товари, продаж яких сприяв би диверсифікації доходів Мінська, що підтримує агресію РФ проти України. До списку таких товарів входять і легковики.

"З метою забезпечення виконання санкцій ЄС з 16 липня 2024 року особам забороняється в'їзд на територію Латвійської Республіки на транспортних засобах, зареєстрованих у Республіці Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Ця заборона на в'їзд не поширюватиметься на транспортні засоби для дипломатичних та консульських представництв, зокрема делегацій, посольств і місій під час поїздок.

Людина на авто, зареєстрованому в Білорусі, повинна буде повернутися до країни, з якої мала намір в'їхати до Латвії. Якщо вона відмовляється це зробити, автівку можуть конфіскувати.

Нагадаємо, минулого року Литва, Латвія та Естонія ухвалили рішення припинити допуск в країну автомобілів з російською реєстрацією після роз'яснень Єврокомісії. Пізніше до них приєднались Фінляндія та Польща.

У поясненні Єврокомісії йшлося, що час перетину кордону з Європейським Союзом у громадян РФ можуть конфіскувати авто, телефони, іншу техніку та цінні речі.
 

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