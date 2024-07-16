У Нідерландах не можуть знайти місце для складу боєприпасів: місцева влада проти

У Нідерландах в кількох муніципалітетах виникли заворушення через те, що Міністерство оборони шукає місце для нового великого складу боєприпасів.

Про це повідомив мовник NOS, інформує "Європейська правда".

Для облаштування складу боєприпасів Міноборони Нідерландів розглядає вісім місць, але жителі муніципалітетів, на території яких вони розташовані, побоюються, що їм доведеться покинути свої домівки через суворі правила безпеки.

Для великого сховища боєприпасів у Нідерландах потрібна територія площею сімдесят гектарів. Місце має відповідати багатьом вимогам - зокрема мати хороше сполучення з головними дорогами, внутрішніми водними шляхами і залізницями, та щоб поблизу було якомога менше будівель.

Муніципалітети розуміють потреби військових, але не прагнуть мати склад боєприпасів у своєму регіоні.

Як ідеться в матеріалі NOS, муніципалітет Бюрена заявив, що має "серйозні заперечення", в Дальфсені є "великі питання", а в муніципалітеті Дінкелланд муніципальна влада, "м'яко кажучи", незадоволена тим, що село Версело визначили як можливе місце для розміщення складу.

У муніципалітетах Дронтен, Зевенаар і Бронкхорст ентузіазму також небагато, і мешканці починають хвилюватися.

Окрім великих складів боєприпасів, Збройні сили Нідерландів також шукають менші сховища для зберігання боєприпасів. Вони повинні мати можливість швидкого транспортування і використання. Для цього розглядається, зокрема, провінція Гронінген.