Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Нідерландах не можуть знайти місце для складу боєприпасів: місцева влада проти

 

У Нідерландах в кількох муніципалітетах виникли заворушення через те, що Міністерство оборони шукає місце для нового великого складу боєприпасів.

Про це повідомив мовник NOS, інформує "Європейська правда".

Для облаштування складу боєприпасів Міноборони Нідерландів розглядає вісім місць, але жителі муніципалітетів, на території яких вони розташовані, побоюються, що їм доведеться покинути свої домівки через суворі правила безпеки.

Для великого сховища боєприпасів у Нідерландах потрібна територія площею сімдесят гектарів. Місце має відповідати багатьом вимогам - зокрема мати хороше сполучення з головними дорогами, внутрішніми водними шляхами і залізницями, та щоб поблизу було якомога менше будівель.

Муніципалітети розуміють потреби військових, але не прагнуть мати склад боєприпасів у своєму регіоні.

Як ідеться в матеріалі NOS, муніципалітет Бюрена заявив, що має "серйозні заперечення", в Дальфсені є "великі питання", а в муніципалітеті Дінкелланд муніципальна влада, "м'яко кажучи", незадоволена тим, що село Версело визначили як можливе місце для розміщення складу.

У муніципалітетах Дронтен, Зевенаар і Бронкхорст ентузіазму також небагато, і мешканці починають хвилюватися.

Окрім великих складів боєприпасів, Збройні сили Нідерландів також шукають менші сховища для зберігання боєприпасів. Вони повинні мати можливість швидкого транспортування і використання. Для цього розглядається, зокрема, провінція Гронінген.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0107
  0,0327
 0,08
EUR
 1
 44,7263
  0,0403
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7833  0,17 0,42 41,4392  0,20 0,49
EUR 44,4229  0,20 0,45 45,2717  0,27 0,61

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0000  0,06 0,16 41,0200  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес