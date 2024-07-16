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АНАЛІТИКА

Байден про подальшу участь у виборах: Консультуюсь лише з собою

 

Президент США Джо Байден вкотре дав зрозуміти, що не збирається припиняти участь у виборах 2024 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це очільник Білого дому сказав в інтерв'ю NBC News.

81-річний Байден назвав "справедливими" зауваження щодо свого віку, але зауважив, що він лише на три роки старший за свого суперника Дональда Трампа.

"І по-друге, моя гострота розуму до біса хороша. За 3,5 роки я зробив більше, ніж будь-який президент за довгий, довгий час. Тож я готовий, щоб мене судили за це", - заявив він.

За його словами, виборці-демократи обрали його кандидатом під час праймеріз.

"Я прислухаюся до них", - додав Байден.

На запитання ведучого, з ким він консультується, коли йдеться про такі питання, як участь у перегонах чи вихід з них, Байден відповів: "Зі мною. Я роблю це вже давно".

Він також висловив упевненість, що не програє Трампу.

"Послухайте, ми знали, що це буде запекла боротьба з того моменту, як він оголосив про свою участь у виборах. Дані опитувань показують багато різних речей, але між нами немає великого розриву. Це по суті перегони з рівними шансами на перемогу", - додав Байден.

За даними ЗМІ, окремі великі донори Демократичної партії США вирішили заморозити свої пожертви на суму близько 90 мільйонів доларів, поки Джо Байден відмовляється знімати свою кандидатуру з президентських виборів.

Деякі радники з оточення президента США обговорюють, як переконати його вийти з перегонів. Водночас сам він відкидає спекуляції стосовно власного віку та здоров'я.

Сумніви про доцільність балотування Байдена на другий термін почали наростати після його теледебатів із Дональдом Трампом на CNN.
Ключові теги: США
 

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